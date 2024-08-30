  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Beşiktaş’ta Türkan Saylan’ın adının verildiği sokağa resmi tabela asıldı

Beşiktaş’ta Türkan Saylan’ın adının verildiği sokağa resmi tabela asıldı

Beşiktaş’ta Türkan Saylan’ın adının verildiği sokağa resmi tabela asıldı
Güncelleme:

Beşiktaş Arnavutköy'de Prof. Dr. Türkan Saylan'ın yaşadığı sokağa adını taşıyan tabela asıldı.

Beşiktaş Belediyesi tarafından Arnavutköy’deki Karakavak sokağına Prof. Dr.Türkan Saylan’ın adı verildi. Yeni tabela asımına Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyeleri, Türkan Saylan’ın Avukatı Hüseyin Karataş, ÇYDD Yönetim Üyesi Genel Yazmanı Gülsen Akbulak, Sinema oyuncusu Nergis Çorakçı, siyasi partilerin kadın ve gençlik kolları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'TÜRKAN SAYLAN’IN EVİNİ MÜZEYE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Bugün çok özel çünkü 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Beşiktaş’ın en önemli tarafı geleceğe taşımakla yükümlü olduğu tarihi mirastır. Türkan Saylan Hocamız tüm hayatını Cumhuriyet değerlerine adamış. Cüzzamla Mücadele Derneği’ni kurup, orada da yüz binlerce insanın hayatını kurtarmış. Yüzbinlerce kız çocuğunun okumasını sağlamış ve onlara öncülük etmiş. Dolayısıyla Beşiktaş’ın tarihindeki önemli kişiler arasında yer alıyor. Türkan Hocamız Arnavutköy’deki bu sokakta yaşamış, hayat mücadelesini buradaki evinde vermiş bir bilim insanıydı. Onun yaşadığı yerde belediye başkanı olmak da benim için ayrıca bir gurur kaynağı. Göreve gelir gelmez aldığımız sorumluluklardan birisi de yaşadığı sokağa isminin verilmesi oldu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen taleplerden birisi sokağa Türkan Hoca’nın adının verilmesi, diğeri ise evinin müzeye çevrilmesiydi. Sözünü verdiğimiz gibi bu tabelayı bugün gururla buraya asıyoruz. En önemli teşekkür de Türkan Hocamızın komşularına. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Türkan Saylan’ın evinin müze olmasına dair konuştuk. Bu süreci beraber yöneteceğiz. Bu evin alımı için resmi görüşmelere başlandı. Eylül gibi buradaki müze sürecini tamamlayacağız. Meclis üyeleri, komisyondaki arkadaşlarımıza, Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği’ne ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne teşekkür ederim” diye konuştu.

Beşiktaş Arnavutköy'de Prof. Dr. Türkan Saylan'ın yaşadığı sokağa adını taşıyan tabela asıldı.

‘ÇOK GURURLUYUZ’

ÇYDD Yönetim Kurul Üyesi Genel Yazman Gülsen Akbulak da “Bu sokağın açılmasına başta Ekrem İmamoğlu ve Belediye Başkanımız Rıza Akpolat çok emek verdiler. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 119 şubesi ve 30 bine yakın üyesiyle Türkiye’nin dört bir yanında mücadele ediyor. Çok gururluyuz. Sokağa görünen ve görünmeyen her engele rağmen Türkan Saylan adını vermeyi başardık. Umarım müzeye de çevireceğiz” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Arnavutköy'de Prof. Dr. Türkan Saylan'ın yaşadığı sokağa adını taşıyan tabela asıldı.

‘TÜRKAN SAYLAN’IN YAŞIYOR OLAN KİMLİK VE RUHUNUN BİR DEVAMI OLACAK’

Saylan’ın Avukatı Hüseyin Karataş ise “Başkanımıza çabaları ve emekleri için teşekkür ederiz. Türkan Saylan dokunulmazlığa dokunan bir kadındı. İnanılmaz bir gönül insanıydı. Dolayısıyla bu sokağın bu ismi alması Türkan Saylan’ın yaşıyor olan kimlik ve ruhunun bir devamı olacak” dedi.

‘BU MÜZENİN KURULMASINDA HER ZAMAN DESTEK OLACAĞIM’

Sinema oyuncusu Nergis Çorakçı da “Bu sokağa Türkan Saylan adının verilmesine çok mutluyum. Müze olduğunda dilerim öğrenciler için de faydalı olacak. Türkan Hanım çocuklara ve geleceğe çok önem verirdi. O müzeye piyanolar ile olağanüstü çocuklara eğitim verilmeli. Bu müzenin kurulmasında her zaman destek olacağım” diye konuştu.

Beşiktaş Arnavutköy'de Prof. Dr. Türkan Saylan'ın yaşadığı sokağa adını taşıyan tabela asıldı.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş belediyesi rıza Akpolat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Adana'da vahşet: Karısını parke taşı ile öldürdü Adana'da vahşet: Karısını parke taşı ile öldürdü Beşiktaş'tan 5 gollü galibiyet: UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı Beşiktaş'tan 5 gollü galibiyet: UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentisi belli oldu Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentisi belli oldu AK Parti açıkladı: Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor, çalışma saatleri aynı kalıyor AK Parti açıkladı: Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor, çalışma saatleri aynı kalıyor Olaylı Göztepe maçında fatura iki polis müdürüne kesildi: Görevden alındılar Olaylı Göztepe maçında fatura iki polis müdürüne kesildi: Görevden alındılar İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı: Sadece iki gününüz kaldı... İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı: Sadece iki gününüz kaldı... Anıtkabir'de yine Erdoğan sloganları Anıtkabir'de yine Erdoğan sloganları Meteoroloji'den sel uyarısı: 11 ilde kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji'den sel uyarısı: 11 ilde kuvvetli yağış bekleniyor Antalya uçağı karıştı; İzmir'e acil iniş yaptı Antalya uçağı karıştı; İzmir'e acil iniş yaptı Kayıp Narin'in ağabeyi için karar verildi Kayıp Narin'in ağabeyi için karar verildi
Nilüfer Belediyesporlu voleybolcu evinde ölü bulundu Nilüfer Belediyesporlu voleybolcu evinde ölü bulundu Erdoğan'ın atadığı rektör istifa etti Erdoğan'ın atadığı rektör istifa etti İşte 30 Ağustos’ta zaferi getiren Atatürk’ün dahiyane savaş planı İşte 30 Ağustos’ta zaferi getiren Atatürk’ün dahiyane savaş planı Icardi'den sosyal medyayı sallayan 30 Ağustos paylaşımı Icardi'den sosyal medyayı sallayan 30 Ağustos paylaşımı Spotify Top 10 listesini açıkladı: İşte yaza damgasını vuran şarkılar Spotify Top 10 listesini açıkladı: İşte yaza damgasını vuran şarkılar Avrupa'da Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu Avrupa'da Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu Akaryakıtta fiyatlar güncellendi Akaryakıtta fiyatlar güncellendi ABD'de son seçim anketi açıklandı: Trump mı, Harris mi? ABD'de son seçim anketi açıklandı: Trump mı, Harris mi? MİT, suç örgütü liderini Türkiye'ye getirdi MİT, suç örgütü liderini Türkiye'ye getirdi İş yerine ''tazminat'' kurşunu: Korku dolu anlar kamerada İş yerine ''tazminat'' kurşunu: Korku dolu anlar kamerada