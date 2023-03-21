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Beşiktaş’ta Uluslararası Mutluluk Günü’nde yoga ve meditasyon etkinliği düzenlendi

Beşiktaş’ta Uluslararası Mutluluk Günü’nde yoga ve meditasyon etkinliği düzenlendi
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Beşiktaş Belediyesi, 20 Mart Uluslararası Mutluluk Günü dolayısıyla Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda yoga ve meditasyon etkinliği düzenledi. "Sağlık ve Esenlik için Beşiktaş Bir Arada" mottosuyla düzenlenen etkinlikte, temel yoga hareketleri ile birlikte meditasyon çalışması yapıldı.

2013 yılında Birleşmiş Milletler tarafından mutluluk ve mutlu olma farkındalığını artırmak adına 20 Mart Uluslararası Mutluluk Günü ilan edildi. Bu kapsamda dün Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda, Beşiktaş Belediyesi ve Hindistan Başkonsolosluğu birlikte bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, mental ve ruhsal sağlığını korumak, negatif döngüden biraz olsun uzaklaşmak adına, yoga ve meditasyon yaparak stres attı.

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Belediyesi Rıza Akpolat
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