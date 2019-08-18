Beşiktaş'ta yağış önlemleri

17 Ağustos, 2019 Cumartesi günü İstanbul genelinde yağan sağanak yağmurun öncesinden

başlayarak Beşiktaş Belediyesi ekipleri teyakkuzdaydı. Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüklerinden ekipler 24 saat boyunca ilçe genelinde önlemler alarak Beşiktaşlıların yaşadıkları olumsuzluklara hızla müdahale etti. Birçok ilçenin aksine Beşiktaş, yoğun yağışa rağmen oldukça az olumsuzlukla karşılaştı. Başkan Rıza Akpolat, sosyal medya üzerinden, 24 saat özveri ile çalışan belediye ekiplerine teşekkür etti.

BAŞKAN AKPOLAT ESNAF VE VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ

Başkan Rıza Akpolat, önceki gün yaşanan yağıştan etkilenen esnafı ve vatandaşı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Akpolat ve beraberindeki belediye yetkilileri, gelecekte yaşanabilecek yağ ışlarda alınacak önlemler konusunda da notlar aldı.