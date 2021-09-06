Beşiktaş’ta yeni eğitim - öğretim yılı coşkusu

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, uzun bir aranın ardından başlayan yeni eğitim - öğretim yılı dolayısıyla Şair Mehmet Emin Yurdakul İlkokulu’nda düzenlenen açılış törenine katıldı.

. 2021 - 2022 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın sağlıklı ve başarılı geçmesi temennisinde bulunan Başkan Rıza Akpolat, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin pandemiden etkilenmemesi için belediye olarak üstlerine düşen tüm tedbirleri en hassas şekilde alacaklarını ifade etti.

Pandemiden dolayı uzun zaman sonra okul kapıları coşkuyla açılarak öğrenciler okullarıyla öğretmenleriyle buluştu. Bugün tören düzenlenen Beşiktaş’taki Şair Mehmet Emin Yurdakul İlkokulu’nda da aynı coşku yaşandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman’ın katıldığı tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisinin ardından sınıf ziyaretleri gerçekleştirildi.

“YENİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Törende bir konuşma gerçekleştiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat; “2021 - 2022 Eğitim ve Öğretim Yılı hepimize hayırlı olsun. Çok zor koşullardan sonra bir araya geldik. Sevgili öğrenciler; hepiniz öğretmenlerinizi, arkadaşlarınızı, okulunuzu ve derslerinizi özlediniz. Şimdi kavuşma zamanı! Artık kurallara daha çok dikkat etmeniz ve öğretmenleriniz dediği şekilde hareket etmeniz gerekiyor.

Okullarınızdan ayrı kalmamanız için Beşiktaş Belediyesi olarak bu konuda tüm sorumluluklarımızı yerine getireceğiz.” ifadelerini kullandı.