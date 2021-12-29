Beşiktaş’ta yeni yıl coşkusu Edis ve Ozan Doğulu ile yaşanacak!
Beşiktaş Belediyesi, 2022’ye Barbaros Meydanı’nda düzenlenecek Edis ve Ozan Doğulu konserleriyle merhaba diyecek.
31 Aralık akşamı gerçekleşecek konsere tüm İstanbulluları ve Beşiktaşlı komşularını davet eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat “2021’e veda ederken gelin yeni yıl coşkusunu hep beraber yaşayalım’’ dedi.
Beşiktaş Belediyesi, Getir, Akmerkez ve +1’in katkılarıyla 31 Aralık Cuma akşamı Barbaros Meydanı’nda yılbaşı konseri düzenliyor. Yeni yılı, yeni umutlarla karşılayamaya hazırlanan vatandaşlar Edis ve Ozan Doğulu’nun sahne alacağı gecede sanatçıların performanslarıyla 2022’ye coşkuyla girecek.
Kutlama etkinlikleri saat 18.00’de Barbaros Meydanı’nda Yılbaşı Korteji ve DJ performanslarıyla başlayacak. Konser etkinlikleri kapsamında saat 21.00’de Ozan Doğulu DJ performansını sergileyecek. Saatler 23.00’ü gösterdiğinde ise pop müziğin sevilen ismi Edis konser alanını dolduran tüm vatandaşlar için sahnede olacak.
Program
18.00: Yılbaşı Korteji, Mp3 Meltem Özkan & Kerem Kaya DJ Performansı
21.00: Ozan Doğulu Konseri
23.00: Edis Konseri
Detaylar
• Konser etkinliklerine katılım ücretsizdir.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol