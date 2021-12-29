Beşiktaş’ta yeni yıl coşkusu Edis ve Ozan Doğulu ile yaşanacak!

Beşiktaş Belediyesi, 2022’ye Barbaros Meydanı’nda düzenlenecek Edis ve Ozan Doğulu konserleriyle merhaba diyecek.

31 Aralık akşamı gerçekleşecek konsere tüm İstanbulluları ve Beşiktaşlı komşularını davet eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat “2021’e veda ederken gelin yeni yıl coşkusunu hep beraber yaşayalım’’ dedi.

Beşiktaş Belediyesi, Getir, Akmerkez ve +1’in katkılarıyla 31 Aralık Cuma akşamı Barbaros Meydanı’nda yılbaşı konseri düzenliyor. Yeni yılı, yeni umutlarla karşılayamaya hazırlanan vatandaşlar Edis ve Ozan Doğulu’nun sahne alacağı gecede sanatçıların performanslarıyla 2022’ye coşkuyla girecek.

Kutlama etkinlikleri saat 18.00’de Barbaros Meydanı’nda Yılbaşı Korteji ve DJ performanslarıyla başlayacak. Konser etkinlikleri kapsamında saat 21.00’de Ozan Doğulu DJ performansını sergileyecek. Saatler 23.00’ü gösterdiğinde ise pop müziğin sevilen ismi Edis konser alanını dolduran tüm vatandaşlar için sahnede olacak.

Program

18.00: Yılbaşı Korteji, Mp3 Meltem Özkan & Kerem Kaya DJ Performansı

21.00: Ozan Doğulu Konseri

23.00: Edis Konseri

Detaylar

• Konser etkinliklerine katılım ücretsizdir.