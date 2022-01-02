Beşiktaş’ta yeni yıl coşkusu Edis ve Ozan Doğulu ile yaşandı

Beşiktaş Belediyesi, 2022’ye Barbaros Meydanı’nda gerçekleştirilen Edis ve Ozan Doğulu konserleriyle merhaba dedi. Konserde yoğun kalabalık oluşurken Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “2022 yılının sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, yeni yılınızı kutluyorum.” dedi.

Beşiktaş Belediyesi, 2022’ye Barbaros Meydanı’nda gerçekleştirilen Edis ve Ozan Doğulu konserleriyle merhaba dedi. Konserde yoğun kalabalık oluşurken Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “2022 yılının sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, yeni yılınızı kutluyorum.” dedi.

Yılbaşına özel Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda, Beşiktaş Belediyesi, Getir, Akmerkez ve +1’in katkılarıyla Ozan Doğulu ile Edis konser verdi. Yeni yılı, yeni umutlarla karşılayamaya hazırlanan vatandaşlar, Edis ve Ozan Doğulu’nun sahne aldığı gecede, sanatçıların performanslarıyla 2022’ye coşkuyla girdi.

Kutlama etkinlikleri 18.00’de Barbaros Meydanı’nda yılbaşı korteji ve Meltem Özkan & Kerem Kaya DJ performanslarıyla başladı. Ardından 21.00’de Ozan Doğulu DJ performansını sergiledi. Saatler 23.00’ü gösterdiğinde ise Edis konser alanını dolduran tüm vatandaşlar için sahne aldı. Sevilen şarkılarını meydanı dolduran binlerce vatandaş için seslendiren ünlü pop sanatçısı Edis, saatler 23.59’u gösterdiğinde alandaki vatandaşlarla birlikte geri sayımı başlattı ve 2022 yılına Beşiktaş’ta merhaba dedi.