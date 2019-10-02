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  4. 02 Ekim 2019 11:54

Beşiktaş'tan yeni Avrupa vizyonu

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş’ın kardeş şehri Erlangen’i ziyaret etti. Erlangen Belediye Başkanı Florian Janik ile bir araya gelen Başkan Akpolat, bir çok konuda iki belediyenin iş birliği yapması konusunda anlaştı.

Beşiktaş'tan yeni Avrupa vizyonu
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Erlangen Belediye Başkanı Florian Janik ile bir araya gelen Başkan Akpolat, İklim Değişikliği ile Mücadele, Doğal Afetlere Hazırlık, Kadının Desteklenmesi, İnovasyon, Teknoloji, İstihdam, Eğitim gibi konularda iki Belediye’nin iş birliği yapması konusunda mutabakat sağladıklarını söyledi.

Beşiktaş’ın yeni Avrupa vizyonu çalışmaları kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yurtdışı ziyaretlerine başladı. Bir dizi ziyarette bulunmak için Almanya’ya giden Başkan Akpolat, Beşiktaş Belediyesi’nin 2003 yılından itibaren kardeş belediyesi olan Erlangen Belediyesi’ni ziyaret etti. Erlangen Belediye Başkanı Florian Janik ile bir araya gelen Başkan Akpolat, İklim Değişikliği ile Mücadele, Doğal Afetlere Hazırlık, Kadının Desteklenmesi, İnovasyon, Teknoloji, İstihdam, Eğitim gibi konularda iki Belediye’nin iş birliği yapması konusunda mutabakat sağladıklarını söyledi. Ardından Nürnberg ve Münih kentlerine ziyaretlerde bulunan Başkan Akpolat, Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz ve Münih Başkonsolosu Mehmet Günay ile bir araya gelerek görev bölgelerinde üretebilinecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

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beşiktaş belediyesi , rıza akpolat
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