Beylikdüzü 10. Yarıyıl Şenliği başlıyor

Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği Beylikdüzü 10. Yarıyıl Şenliği dopdolu etkinlik takvimiyle başlıyor. 18 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında 3 ayrı merkezde gerçekleşecek şenlikte öğrenciler, atölye çalışmalarından sinema gösterimlerine kadar birçok etkinlikte doyasıya eğlenecek.

Yarıyıl tatiline giren öğrenciler için her yıl dopdolu etkinlik takvimleri hazırlayan Beylikdüzü Belediyesi, bu yıl 10’uncusu düzenlenen Yarıyıl Şenliği ile yine çocuklara unutulmaz bir tatil yaşatacak. Belediye’nin 18 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında 3 ayrı merkezde gerçekleştireceği Yarıyıl Şenliği’nde öğrenciler; atölye çalışmaları, sinema gösterimleri, tiyatro oyunları gibi pek çok etkinliğe ücretsiz katılma imkânı bulacak. Birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler; Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi ile Galeri Beylikdüzü’nde gerçekleşecek.

Çocuklar eğlenirken öğrenecek

Yarıyıl Şenliği’nde öğrenciler; pandomim, yaratıcı drama, doğaçlama tiyatro, dans, ritim, anahtarlık yapımı, takı tasarım, kukla yapımı, ahşap boyama, sihirli boyama, köpük tabak tasarım, zeka oyunları, punch, tohum bombası, dublaj tiyatro, çim adam yapımı, kozalak tasarım, atık malzeme ile oyuncak yapımı, şapka boyama, karikatür, hikaye yazarlığı, çizgi roman, illüstrasyon, fanzin, kalemlik boyama, karakter tasarımı ve uygulamalı masal atölyelerinde farklı deneyimler yaşayacak. Eğitici ve öğretici etkinlikler kapsamında ayrıca, “American Life Junior Talks” ve “American Life Eğlenceli İngilizce” ile çocuklar İngilizce dil seviyelerini, “Singapur Matematiği” programıyla ise temel matematik becerilerini geliştirecek. Kontenjan sınırının olduğu ücretsiz atölye çalışmalarına kayıt yaptırılarak katılım sağlanacak.

“Karneni getir kitabını götür”

Atölye çalışmalarının yanı sıra çocuklar kukla gösterisi, gölge oyunu sahne gösterisi, anne-çocuk zumbası, sihirbaz şov ve “Adam Olacak Çocuklar” isimli müzik şovuyla doyasıya eğlenecek. Yarıyıl Şenliği kapsamında ayrıca; “Rio” animasyon filmi ile Maceralı Yol, Alaaddin’in Sihirli Lambası, Eşit Masallar ve Şu Bizim Çocuklar isimli tiyatro oyunları minik seyircileriyle buluşacak. Yarıyıl Şenliği boyunca ayrıca “Karneni getir kitabını götür” sloganıyla karnesi ile gelen öğrencilere kitap hediye edilecek. Tüm yarıyıl programları ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, belediyenin www.beylikduzu.istanbul adresini ziyaret edebilir.