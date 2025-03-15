Beylikdüzü, 21. Akbank Kısa Film Festivali'ne ev sahipliği yapacak

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM), 17-27 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek 21.Akbank Kısa Film Festivali’ne, 17-23 Mart tarihleri arasında ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin en köklü kısa film etkinliklerinden biri olan festival kapsamında, kısa filmler ücretsiz olarak izleyicisiyle buluşacak.

Kültür ve sanatta öncü bir kent yaratma hedefiyle çeşitli etkinliklerde sanatseverleri buluşturmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi, 21.Akbank Kısa Film Festivali’nin bu yılki ev sahiplerinden biri oldu. 17-23 Mart tarihleri arasında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)’de gerçekleşecek festivalde Türkiye ve dünya sinemasından pek çok kısa film, sinemaseverlerin beğenisine ücretsiz olarak sunulacak. Festival kapsamında ayrıca, 19 Mart Çarşamba günü, ünlü yönetmen ve senarist Selim Evci, BAKSM’de kısa filmler üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek.

Festival biletlerine online üzerinden ulaşılabilecek

Sanatseverlerin eşsiz bir deneyim yaşayacağı festival kapsamında filmler, 17 ve 21 Mart tarihlerinde BAKSM Beylikdüzü Sahnesi, 18-19-20-22 ve 23 Mart tarihlerinde ise Şener Şen Sahnesi’nde izleyicisiyle buluşacak. Festivale katılmak isteyenler ücretsiz biletlerini, bilet.beylikduzu.istanbul web sitesi üzerinden veya BAKSM’ye gelerek temin edebilecek.