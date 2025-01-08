Beylikdüzü Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’nde ''AB Projeleri Hazırlama Eğitimi''

Beylikdüzü Belediyesi Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’nde ''AB Projeleri Hazırlama Eğitimi'' gerçekleşti. Program kapsamında ilçedeki öğretmenler ve belediye çalışanları 4 günlük bir eğitim sürecinden geçti.

Beylikdüzü Belediyesi, eğitimi ve eğitimciyi desteklemeye devam ediyor. Çeşitli eğitim ve etkinliklere ev sahipliği yapan Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’nde son olarak “AB Projeleri Hazırlama Eğitimi" gerçekleşti. 4 gün süren program kapsamında uzman eğitmenlerce hem teorik hem de uygulamalı olarak bir projenin nasıl yazılacağı tüm detaylarıyla aktarıldı.

“Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’nin okulların kullanımına açılmış olması çok güzel bir şey”

Eğitim sürecinin oldukça keyifli geçtiğini belirten Erasmus+ Proje Uzmanı Ümit Timen, “Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle eğitimimizi tamamladık. Burada teorik bilgilerin yanında bir projenin nasıl yazıldığını uygulamalı olarak anlattık. Devamında da bütün okullarımıza proje yazdırdık. Şubat ve mart ayında başvurular var. O zamana kadar okullarımızdan proje yazmalarını isteyeceğiz. O aşamada da onları rehberlik edeceğiz” dedi. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’nden övgüyle bahseden Timen, “Buradaki bilim ve sanat merkezi gerçekten çok güzel olmuş. Resmi açılışı yapılmamasına rağmen öğretmenlerin ve okulların kullanımına açılmış olması çok güzel bir şey. Başta Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık ve emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.