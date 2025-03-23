Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: ''Başımız dik, alnımız ak, milletimiz büyüktür''

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'tan açıklama geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 19.03.2025 tarihinde evinde gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın, 23.03.2025 tarihinde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmasına ilişkin karar verildi.

Başkan Çalık sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün tutuklanan biz değil, mutlak egemenliğin hakimi bu milletin iradesidir. Ne ailemin, ne partimin, ne yol arkadaşlarımın, ne de Beylikdüzü’ndeki tek bir komşumuzun başını öne eğecek bir sürecin içerisinde yer almadım. Ne yaptıysak bu ülkenin çocuklarının daha eşit, daha adil büyümesi için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyet’i geleceğe taşımak için yaptık. İçiniz rahat olsun. Başımız dik, alnımız ak. Milletimiz büyüktür” ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen tutuklamanın ardından Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapılan çağrıyla tüm vatandaşlar, 23 Mart akşamı saat 20.30’da Beylikdüzü Belediye Binası önüne davet edildi.