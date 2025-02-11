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Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, Ekol TV'nin canlı yayın konuğu oldu

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, Ekol TV'nin canlı yayın konuğu oldu
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, EKOL TV’de “Selver Gözüaçık ile Günaydın” programına konuk oldu. Çalık, Beslenme Saati uygulaması ve afetlere hazırlık konusunda yürüttükleri çalışmaları paylaştı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, EKOL TV ekranlarında yayınlanan “Selver Gözüaçık ile Günaydın” programına konuk oldu. Canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmede de bulunan Başkan Çalık, “Beslenme Saati” uygulamasının yanı sıra afetlere hazırlık konusunda yaptıkları çalışmalara değindi. Çalık, “Beylikdüzü'nde derinleşen ekonomik ve sosyal krizlere çözüm üreten belediyecilik anlayışıyla hizmet üretiyoruz. Sosyal belediyecilik kavramını sürdürülebilir belediyecilik kavramıyla birleştiriyoruz. Dolayısıyla yaptığınız işler aslında vatandaşın hayatına dokunan, onların hayatını kolaylaştıran işler olmak zorunda” dedi. 

“Çocuklar yoksulluk ve açlık duygusuyla büyümesin istiyoruz”

Hayata geçirdikleri birçok projenin içerisinde “Beslenme Saati” uygulamasının çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Çalık, “Hiçbir çocuğun kaderi yoksulluk olamaz, yoksunluk asla olamaz felsefesiyle bu projeyi hayata geçirdik. Çocuklar yoksulluk ve açlık duygusuyla büyümesin istiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki beslenme çantasına hiçbir şey koyulamayan çocuklarımız var. Dolayısıyla biz evladının beslenme çantasına bir şey koyamayan annenin feryadını duymaya gayret ettik ve bu projeyi geliştirdik. Dört yıldır aralıksız sürdürüyoruz. Her gün ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına beslenme paketleri ulaştırıyoruz ve hiçbir yerinde belediye başkanının ismi veya belediye logosu yok. Yeni dönemde de beslenme uzmanı bir arkadaşımızdan destek aldık. Çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkı sağlayacak ürünleri menülerin içerisine ekledik. Ben göreve geldiğim günden beri çocuklar için çalışan bir belediye başkanı olacağımı söyledim. Gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplar için çalışacağım dedim ve ilk günden itibaren onlar için çalışmaya ve çözüm üretmeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, EKOL TV’de “Selver Gözüaçık ile Günaydın” programına konuk oldu. Çalık, Beslenme Saati uygulaması ve afetlere hazırlık konusunda yürüttükleri çalışmaları paylaştı.

“Afet olmadan önce afetin etkilerini nasıl azaltırız buna kafa yormak lazım”

Afetlere hazırlık konusunda da Beylikdüzü’nde önemli işlere imza attıklarını belirten Çalık, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerinden, sözlerinden ilham alan bir yöneticiyim. Gazi Mustafa Kemal afetlerle ilgili, “Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur” demiş. Bu anlayışla afet olmadan önce, afetin etkilerini nasıl azaltırız diye kafa yormak lazım. Biz Beylikdüzü Belediyesi olarak Ekrem Başkanımızın göreve geldiği ilk günden itibaren afetlere çok ciddi bir hazırlık içerisindeyiz. Beylikdüzü'nün on mahallesine, farklı on noktasına, afet acil durum müdahale istasyonu koyduk. Bu müdahale istasyonunun içerisinde enkaza müdahale edilebilecek her şey var. Bunları niye koyduk biliyor musunuz? Biz olmasak da bizim şu an yönettiğimiz kentler kendi kendini yönetebilir hale gelmeli. Eğer hazırlık yapmazsak İstanbul'da yaşanacak olası depremin senaryosunu anlatmak dahi istemiyorum” şeklinde konuştu. 

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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