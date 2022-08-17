Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık Hacıbektaş’ta birlik beraberlik mesajı verdi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 59. Ulusal, 33. Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerine katıldı. Başkan Çalık, “Hacı Bektaş Veli, ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ sözüyle birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemini vurgulamıştır. Bu anlayış hoşgörü ve sevgi filizlerini topraklarımızda yeşertmeye devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

59. Ulusal, 33. Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletvekilleri ve belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikler kapsamında Nevşehir’e giden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilk olarak Beştaşlar Cemevi ve Mesire Alanı’nın açılış törenine ardından ise İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ile Ahi Evran’ı anlatan toplam 4 kitabın tanıtım toplantısına katıldı. Alevi ve Bektaşiler için bir ibadet yeri olan ilçeyi gün boyu gezen Çalık, Hacı Bektaş Veli'nin türbesinin bulunduğu, 1964 yılında müzeye çevrilen Hacı Bektaş-ı Veli Dergâhı’nı da ziyaret etti.

Çalık: Bu topraklara barış ve sevgiyi aşılayan Hacı Bektaş Veli'yi andık

Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’nun önemli erenlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Çalık, “Hacı Bektaş Veli, ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ sözüyle birlik ve beraberliğin önemini vurgulamıştır. Bu anlayış hoşgörü ve sevgi filizlerini topraklarımızda yeşertmeye devam edecektir. Bugün, Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinlikleri kapsamında Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Beştaşlar Cemevi ve Mesire Alanı'nın açılış törenini gerçekleştirdik. Ardından, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran’ı anlatan kitapların tanıtımına katıldık. Anadolu'nun üç bilgesinin hayatını, öğretilerini ve ışığını içeren bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.