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Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: ''Her şey çocuklarımız için''

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: ''Her şey çocuklarımız için''
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Beylikdüzü Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi ilçedeki devlet okullarındaki bakım, onarım, peyzaj ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı. “Eğitimin öncüsü Beylikdüzü’nde okullarımızı yeni döneme hazırladık” diyen Beylikdüzü Başkan Mehmet Murat Çalık, “İlgili bakanlığın sorumluluğunda olmasına rağmen biz de üstümüze düşeni yapıp, okulların sorunlarını gidermeye devam ediyoruz. Her şey çocuklarımız için” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi ilçedeki okullardaki; bakım, onarım, peyzaj ve dezenfeksiyon işlemlerini titizlikle yürüterek gelen talepler doğrultusunda okullara fonksiyonel alanlar kazandırdı. Beylikdüzü’ndeki devlet okullarında; bahçe düzenlemesi, ot temizliği, ağaç budama, bank montajı, oyun grubu, hobi bahçesi dâhil olmak üzere pek çok hizmet sunulduğunu açıklayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, son beş yılda okullara toplam 204 bakım onarım tadilat işlemi gerçekleştirdiklerini belirtti.

“Hiçbir zaman okullarımıza ‘hayır’ demedik”

“Eğitimin öncüsü Beylikdüzü’nde okullarımızı yeni döneme hazırladık” diyen Başkan Çalık, “İlgili bakanlığın sorumluluğunda olmasına rağmen biz de üstümüze düşeni yapıp, okulların sorunlarını gidermeye devam ediyoruz. Bu yaz döneminde; 4 okulumuzun konferans salonunu yeniledik, 4 okulumuzun iç cephe, 1 okulumuzun da dış cephe boyasını yaptık, 2 okulumuz da Atatürk köşesini yeniledik. 14 okulumuzda kapsamlı bakım onarım çalışmaları yaptık. Beylikdüzü’nde 63 okulumuz var, hiçbir zaman okullarımıza “hayır” demedik. Elimizden geldiği ölçüde her gelen talebi yerine getirmeye gayret ettik. Her şey çocuklarımız için” şeklinde konuştu.        

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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