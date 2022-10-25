Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: Kadınların gücüne ve enerjisine inanıyoruz

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçedeki girişimci kadınlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede iş dünyasında kadının yerinin ve üretkenliğinin önemini vurgulayan Başkan Çalık, “Beylikdüzü’nde kadınların her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz. Kadınların gücüne ve enerjisine inanmaktan vazgeçmeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ilçede yaşayan girişimci kadınlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Zehra Çalık ve Belediye Meclis Üyesi Ebru Çevik’in de katıldığı görüşme Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıda çeşitli meslek gruplarında başarı sağlamış kadınlar, kendi başarı hikâyelerini anlatarak sahip oldukları beceri ve hedefleri hakkında görüş ve önerilerini belirtti. Başarılarından ötürü kadın girişimcileri tebrik eden Başkan Çalık, Beylikdüzü Belediyesi olarak kadın eksenli önemli projelere imza attıklarına işaret ederek kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılımını sağlayan önemli çalışmaların da ilçede devam edeceğini vurguladı. Oldukça keyifli ve sohbet havasında gerçekleşen toplantı sonrasında Başkan Çalık, katılımcılara çiçek ve plaket takdim etti.

“Ortak yaşamın inşası için çalışıyoruz”

Beylikdüzü’nde kadınların her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kadınların gücüne ve enerjisine inanmaktan vazgeçmeyeceğiz. Biz ortak yaşamın inşası için çalışıyoruz. Bu çalışma sistematiğine de Beylikdüzü aklı diyoruz. Çocukları önceleyen, gençleri önemseyen ve kadınları mutlaka işin içine katan bir akıldan bahsediyoruz. Kendi ayakları üzerinde durabilen ve bir başarı hikayesi yazmış kadınların da mutlaka bu aklın içerisinde yer almasını istiyorum. Girişimci kadınların başarılarını takdir ediyor, üreten ve mücadele eden başarılı tüm kadınları tebrik diyorum. Beylikdüzü Belediyesi olarak her zaman onların yanında olacağımızı bilmelerini istiyoruz.” diye konuştu.