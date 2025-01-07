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Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: ''Önceliğimiz bu kenti geleceğe hazırlamak''

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: ''Önceliğimiz bu kenti geleceğe hazırlamak''
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Beylikdüzü Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında gerçekleşti. 2025 yılının Beylikdüzü’ne barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eden Başkan Çalık, 2025 yılında da kararlı bir şekilde sosyal adalet ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Beylikdüzü Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Açılış
konuşmasına Aralık ayında şehit olan askerleri rahmet ve minnetle anarak başlayan Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık 2024 yılının Beylikdüzü için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak,
“Halkımızın en çok ihtiyaç duyduğu sosyal belediyeciliği bir adım öteye taşıyarak sürdürülebilir belediyecilik dönemini Beylikdüzü’nde başlattık ve bunu cesaretle yaptık. Eşitsizliklerle mücadele etmek, kaynakları adil dağıtmak ve geleceği düşünerek kalıcı çözümler üretmek cesaret ister. Biz bu cesareti ortaya koyarak hizmet etmeye devam ettik” ifadelerini kullandı. Meclis grup sözcülerinin gündem dışı söz alarak Ocak ayı içerisinde gerçekleşecek önemli günlere değindiği oturumda ayrıca; Önder Serkan Çebi, Süreyya Göktaş, Aytekin Duriç, ve Dilaver Arvas Denetim Komisyonuna seçildi.

“Beylikdüzü’nde bir yol çizdik”

Başkan Çalık meclis konuşmasında, ekonomik sıkıntılar ve toplumsal sorunlara da vurgu yaparak, 2024
yılında kadın cinayetleri ve çocuk ölümlerine ilişkin çarpıcı verileri paylaştı. Halkın yanında olmaya devam
edeceklerini belirten Başkan Çalık, sosyal belediyeciliği sürdürülebilir kılmak adına önemli adımlar
attıklarını ifade etti. Kreş ve park projeleriyle çocukların ve annelerin hayatını kolaylaştırdıklarını, afetlere
hazırlık konusunda ise önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Başkan Çalık, “Bizler şartlar ne kadar ağır
olursa olsun vatandaşların sıkıntılarını gidermek için halkın yanında olmaya devam edeceğiz. Her şartta
insanların sırtındaki yükü hafifletmenin yollarını arıyoruz. Halkımızın ne zaman, neye ihtiyacı varsa hep
yanında olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar vatandaşın hep yanında olduk ve bundan sonra da yanında
olacağız. Önceliğimiz bu kenti geleceğe hazırlamak. Bu kapsamda Beylikdüzü’nde bir yol çizdik. Bu yolda
yarını düşünerek ilerliyoruz. Bu yol emeğin, alın terinin, cesaretin ve sosyal adaletin yoludur” dedi.

“Geçici değil, kalıcı çözümler üreteceğiz”

2025 yılında da kararlı bir şekilde sosyal adalet ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda çalışmaya devam
edeceklerini belirten Başkan Çalık, “2025 yılında daha çok çocuğun karnını doyuracağız, kadının güçlendireceğiz ve gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. En önemlisi geçici
değil, kalıcı çözümler üreteceğiz. Beylikdüzü Belediyesi olarak çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar ve engelliler için durmadan, yorulmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Cesur ve kararlı olmaktan, doğru bildiğimiz yolda yürümekten asla ve asla geri durmayacağız. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, barışın ve sevginin hakim olduğu bir yılı inşallah hep birlikte yaşayacağız. Herkesin yeni yılını bir kez daha kutluyorum” şeklinde konuştu.

Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşiminin 09 Ocak Perşembe günü saat 10.00’da yapılması
kararlaştırıldı.

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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