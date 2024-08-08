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Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, Paris'teki İstanbul Evi'nin açılışına katıldı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, Paris'teki İstanbul Evi'nin açılışına katıldı
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2027 Avrupa Oyunları’na ev sahipliği yapacak olan İstanbul, 2024 Olimpiyatlarını düzenleyen Paris’in ünlü moda müzesi ‘Palais Galliera’da ‘İstanbul Evi’ açtı. Açılış törenine katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ''Adeta İstanbul’un ruhunu Paris’e taşıdık diyebilirim. 2036 Olimpiyat Oyunları’nın İstanbul’da gerçekleşmesi vizyonunu yansıtan bu güzel projeyi hayata geçiren Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve yürekten kutluyorum'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliği ile Paris’in ünlü moda müzesi “Palais Galliera”da İstanbul Evi açıldı. 8 Ağustos’a kadar (bugün) İstanbul’un tanıtımı için ziyaretçileri ağırlayacak olan İstanbul Evi’nin kurulma amacı; Türkiye’nin 2027 Avrupa Oyunları tanıtım programının yanı sıra, 2036 Olimpiyat adaylığı için lobi faaliyetleri yürütmek olarak belirlendi. Tarihi belgeler ve görsel içeriklerle zenginleştirilmiş İstanbul Evi’nin açılışı; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve aralarında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da olduğu İstanbul’un 17 ilçe belediye başkanının katılımlarıyla gerçekleştirildi.

“Eyfel Kulesi’nde olimpiyat halkalarını görmek, gerçekten ilham vericiydi”

“Türkiye Olimpiyat Komitesi ile birlikte, konuklarımızı Türk misafirperverliğinin en iyi örneğiyle ağırlıyoruz” diyen Ekrem İmamoğlu, konuşmasında, “Paris’teki Eyfel Kulesi’nde olimpiyat halkalarını görmek, gerçekten ilham vericiydi. Halkaları bir gün İstanbul’da, Boğaz üzerinde Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan köprüyü süslerken görmeyi hayal ediyorum. Mükemmellik, olimpiyat oyunlarının temel direği ve oyunların felsefesinin ana ilkelerinden biridir. Oyunların kurucularının inandığı gibi; ‘Olimpizm; beden, irade ve zihin niteliklerini dengeli bir bütün içinde birleştiren ve yücelten bir yaşam felsefesidir.’ Bu sözler, İstanbul 2027 Avrupa Oyunları vizyonumuzun ruhunu yansıtmaktadır. İki kıtayı birbirine bağlayan İstanbul; birliğin, çeşitliliğin ve kültürel zenginliğin sembolüdür. Antik miras ve modern canlılığın uyum içinde bir arada var olduğu bu şehirde, insan potansiyelini ve mükemmellik arayışını kutlamak için kusursuz bir konum buluyoruz. İstanbul, 8000 yıllık zengin ticaret, kültür ve diplomasi merkezi tarihiyle, olimpiyat ruhunun vücut bulmuş halidir” ifadelerine yer verdi.

“İstanbul’un ruhunu Paris’e taşıdık”

Avrupa Oyunları’na 2027 yılında İstanbul’da ev sahipliği yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu eşliğinde, geçmişten bugüne ülkemizin olimpiyat macerasını konu alan ve sporun evrensel değerleri üzerinde dostluk köprüleri kurmak adına Paris’te açılan İstanbul Evi’ndeyiz. Adeta İstanbul’un ruhunu Paris’e taşıdık diyebilirim. 2036 Olimpiyat Oyunları’nın İstanbul’da gerçekleşmesi vizyonunu yansıtan bu güzel projeyi hayata geçiren Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve yürekten kutluyorum. İstanbul ve Türkiye için oldukça önemli bir adım” dedi.

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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