Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: ''Sadece kenti değil yaşamı da dönüştürüyoruz''

Yıllardır çözüme kavuşmayı bekleyen kentsel dönüşüm sürecini bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Gürpınar’da sadece kenti değil, yaşamı da dönüştürüyoruz. Amacımız sadece vatandaşlarımızın sağlam ve güvenli binalarda yaşamasını sağlamak değil, aynı zamanda halkımız için daha iyi bir yaşamı tasarlamak” şeklinde konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi ve KİPTAŞ iş birliğiyle Gürpınar Mahallesi Siteler Bölgesi’nde temeli atılan KİPTAŞ Beylikdüzü Kırlangıç Evler projesinde çalışmalar hızla devam ediyor.

Beylikdüzü Belediyesi ile KİPTAŞ arasında imzalanan protokolün ardından 25 Mart 2022’de temeli atılan Gürpınar Mahallesi Siteler Bölgesi 1.etap kentsel dönüşüm projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. ‘Kiptaş Beylikdüzü Kırlangıç Evler’ ismini taşıyan ve 10 bloktan oluşan projenin yakın takipçisi olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, inşaat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Çalık’a, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, Beylikdüzü Belediyesi başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile KİPTAŞ yetkilileri de eşlik etti. Çalık ve beraberindeki heyet, Kiptaş Beylikdüzü Kırlangıç Evler’in yeni açılan satış ofisini de ziyaret etti.

“Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında pek çok sorunu çözüyoruz”

Yıllardır çözüme kavuşmayı bekleyen kentsel dönüşüm sürecini bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını belirten Başkan Çalık, “Beylikdüzü’nde kentsel dönüşümü başlatabilmek için 2016 yılından beri uğraş veriyoruz. 4 yılda önümüze birçok bürokratik engel çıkarılsa da, 2020 yılında tüm bu engelleri aşarak süreci başlatmayı başardık. 2022 yılı içerisinde de, geçte olsa temelimizi attık. Bugün geldiğimiz noktada ise inşaatımız hızla ilerliyor. Hep söylüyorum; biz aslında Gürpınar’da sadece kenti değil, yaşamı da dönüştürüyoruz. Amacımız sadece vatandaşlarımızın sağlam ve güvenli binalarda yaşamasını sağlamak değil, aynı zamanda halkımız için daha iyi bir yaşamı tasarlamak. Çünkü buradaki komşularımızın sağlam konutların yanı sıra, otoparka, parklara ve spor sahalarına da ihtiyacı var. Gürpınar’da bütüncül bir bakışla planladığımız kentsel dönüşüm kapsamında, otopark, yeşil alan ve yetersiz sosyal donatı sorununu da çözüyoruz.” ifadelerini kullandı.