Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: ''Sadece kenti değil, yaşamı da dönüştürüyoruz''

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Gürpınar, Kavaklı ve Yakuplu mahallelerindeki ‘Üç Köy Üç Meydan’ projesinin son ayağı olan Gürpınar Köy İçi Meydanı, Kent Enstitüsü ve Kapalı Otopark Projesi’nde sona yaklaşıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen ve projenin kısa sürede tamamlanacağını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ''Biz aslında Gürpınar’da sadece kenti değil, yaşamı da dönüştürüyoruz. Amacımız komşularımız için daha iyi bir yaşamı tasarlamak'' dedi.

Beylikdüzü Belediyesi’nin, köy içi alanlarını canlandırma, yenileme ve yeniden kentsel yaşantıya katma hedefiyle başlattığı ‘Üç Köy Üç Meydan’ projesinin son ayağı olan Gürpınar Köy İçi Meydanı, Kent Enstitüsü ve Kapalı Otopark projesindeki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sona yaklaşılan projede, Gürpınar Mahallesi’ne kazandırılacak 2 bin metrekarelik meydan, mahallenin yeni buluşma alanı olacak.



Meydanda ayrıca 50 araçlık kapalı otopark, Belediye Çözüm Ofisi ve içerisinde çeşitli atölyelerin bulunacağı 850 metrekarelik Kent Enstitüsü ilçe sakinlerinin hizmetine sunulacak.

“Gürpınar’da sadece kenti değil, yaşamı da dönüştürüyoruz”

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kente günbegün yeni projeler kazandırdıklarını vurgulayarak, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu döneminde ‘Üç Köy Üç Meydan’ın sözünü vermiştik. 3 bin 400 metrekare toplam inşaat alanı Gürpınar Köy İçi Meydanımız ile ‘Üç Köy Üç Meydan’ projemizi söz verdiğimiz gibi çok yakın bir zamanda tamamlamış olacağız. Hep söylüyorum; biz aslında Gürpınar’da sadece kenti değil, yaşamı da dönüştürüyoruz. Amacımız komşularımız için daha iyi bir yaşamı tasarlamak. Gürpınar Meydanı, Kent Enstitüsü ve Kapalı Otopark projemizin şimdiden ilçemize ve komşularımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.