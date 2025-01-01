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Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, yeni yılı komşularıyla karşıladı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, yeni yılı komşularıyla karşıladı
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 2024 yılının son gününde de ilçe halkıyla bir aradaydı. Gün boyunca çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek yeni yıl temennilerini ileten Başkan Çalık, ''2025 yılını Beylikdüzü için daha büyük hayallerle ve hedeflerle karşılıyoruz. Adil ve şeffaf belediyecilik anlayışımızla halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Yılın son gününde de sahada olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, gün boyunca çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak çalışma arkadaşlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayan Başkan Çalık ardından Beylikdüzü Huzurevi’ne giderek buradaki yaş almış komşularıyla bir araya geldi. Ardından Pazar İstanbul esnafı ve pazar alanındaki komşularının yeni yılını kutlayan Başkan Çalık daha sonra gece boyunca görevde olacak polis ve itfaiye ekiplerini de ziyaret etti. Günün sonunda eşi Zehra Çalık ve oğlu Denizhan ile “Beylikdüzü Kış Festivali” alanına giden Çalık, 2025’e komşularıyla birlikte girdi. Büyük bir kalabalığın olduğu alanda her yaştan insan gece boyunca doyasıya eğlendi. 

“2025 yılını Beylikdüzü için daha büyük hayaller ve hedeflerle karşılıyoruz”

2025 yılı için iyi dileklerde bulunan Başkan Çalık, “2024, hiçbirimiz için kolay bir yıl olmadı. Ülkemizin içinde bulunduğu zorluklarla hep birlikte mücadele ettik. Her yaştan insanımıza dokunan birçok projeyi hayata geçirdik. Eğitimden spora, sanattan çevreye her alanda çalışmalarımızla yaşamı güzelleştirdik. Ne mutlu ki, Beylikdüzü’nde sosyal belediyeciliği sürdürülebilir kılmayı başardık. 2025 yılını Beylikdüzü için daha büyük hayaller ve hedeflerle karşılıyoruz. Adil ve şeffaf belediyecilik anlayışımızla halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Daha dayanıklı ve yeşil bir kent, daha dirençli bir toplum, daha güçlü bir gelecek için yılmadan çalışmayı sürdüreceğiz. 2025’in sizlere ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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