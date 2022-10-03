Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık’tan ''Beslenme Saati'' uygulamasına destek çağrısı

Site toplantılarında komşularıyla buluşmaya devam eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bu kez Ekşioğlu Akkent Şelale Evleri Sitesi sakinleriyle bir araya geldi.

Belediye tarafından yürütülen çalışma ve hizmetleri paylaşan Başkan Çalık, vatandaşlardan gelen talepleri ilgili birimlere yönlendirdi. Beslenme Saati uygulamasına da değinen Çalık, “Gelin sizler de Beslenme Saati elçisi olun. Duymadığımız, ulaşamadığımız kişilerin iletişim bilgilerini bize ulaştırın.” çağrısında bulundu.

İlçe halkıyla site toplantılarında bir araya gelmeye devam eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bu kez Adnan Kahveci Mahallesi’ndeki Ekşioğlu Akkent Şelale Evleri Sitesi sakinleriyle buluştu. Toplantıya belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve muhtarlar da katılım sağladı. Vatandaşları dikkatle dinleyen Başkan Çalık, gelen talepleri de ilgili müdürlüklere yönlendirdi. Çocuklardan gelen spor sahalarının yenilenmesi isteğine olumlu yanıt veren Çalık, “Çocukların bütün taleplerinin başımın üstünde yeri var. Taleplerini en kısa sürede yerini getireceğiz. Sonuna kadar çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğim.” dedi.

“Beylikdüzü için var gücümüzle çalışıyoruz”

Toplantıda belediyenin hizmet ve projelerini de aktaran Başkan Çalık, “İlçemizin farklı noktalarında birçok projeyi hayata geçirdik. Beylikdüzü için var gücümüzle çalışmaya gayret ediyoruz. 3 buçuk yıllık görev süremiz boyunca toplamda 728 bin metrekare yeşil alanı Beylikdüzü’ne kazandırdık. Şu an birçok yatırımımız devam ediyor. Kadının toplumda var olabilmesi, toplumun daha ileriye gitmesi anlamını taşır. Bu sebeple devam eden 7 kreşimize ilave olarak ebeveyn ve çocuk merkezleri de yapıyoruz. Her projemizin içerisinde çocuk, kadın ve genç mutlaka var. Çünkü bu gruplar toplumun vazgeçilmezidir.” ifadelerini kullandı.

Çalık: Çocukların kaderi açlık ve yoksulluk olamaz

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran “Beslenme Saati” uygulamasına da değinen Çalık, “Binalardan, parklardan ve bahçelerden daha kıymetli bir projeyi hayata geçirdik ve Türkiye’ye örnek olduk. Beslenme Saati uygulamamızla her gün bin 75 çocuğumuza beslenme çantası ulaştırıyoruz. Çocukların kaderi açlık ve yoksulluk olamaz. Gelin sizler de Beslenme Saati elçisi olun. Duymadığımız, ulaşamadığımız insanlar olabilir. Lütfen bu kişilerin iletişim bilgilerini bize ulaştırın.” çağrısında bulundu.