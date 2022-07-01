Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan kitap okuma söyleşilerine destek

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi Okuma Kulübü’ndeki öğrencilerle kitap söyleşisinde buluştu. Nobel Edebiyat Ödüllü Albert Camus’un “Veba” adlı romanı üzerine gerçekleştirilen söyleşide Başkan Çalık, “Gençlerin hayata farklı bir şekilde baktığını düşünüyorum ve her zaman onlarla bir arada olmaktan keyif alıyorum.” dedi.

Her fırsatta gençlerle bir araya gelmeye özen gösteren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bu kez öğrencilerle kitap söyleşisinde buluştu. BAKSM Gençlik Kütüphanesi’nde düzenlenen söyleşiye Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi Okuma Kulübü’nde yer alan 18 öğrenci katıldı. Nobel Edebiyat Ödüllü Albert Camus’un “Veba” adlı romanı üzerine gerçekleştirilen söyleşide Başkan Çalık, kitap okumanın önemine değinerek, kitabın gençlerin geleceği açısından vazgeçilemez olduğunu vurguladı. Sohbet ortamında gerçekleşen söyleşide Başkan Çalık öğrencilerden soruları da içtenlikle yanıtladı.

“Gençlerin hayata farklı bir bakış açısı var”

Söyleşide ayrıca Marmara Mahallesi’nde açılacak olan Nesiller Arası Paylaşım Merkezi’ne de değinen Çalık, “Gelişime, akla, bilime ve ileriye gidişe dair insanların fikirlerini ortaya koyduğu ve tartıştığı ortamları oluşturmak zorundayız. Beylikdüzü’ne kazandıracağımız Nesiller Arası Paylaşım Merkezi’nde hem gençlerin hem de yetişkinlerin kullanacağı ve ortak masa etrafında oturup deneyimlerin paylaşılacağı bir ortam oluşturmak istiyoruz. Kitap söyleşilerini de proje kapmasında ilişkilendirip kulübün yaptığı faaliyetlerin bir kısmını orada da yapabiliriz. Öğrencilerle olmak benim açımdan mutluluk verici, muazzam bir iş yapıyorsunuz. Gençlerin hayata farklı bir şekilde baktığını düşünüyorum ve her zaman onlarla bir arada olmaktan keyif alıyorum.” ifadelerini kullandı.