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Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan patlama meydana gelen binada inceleme

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan patlama meydana gelen binada inceleme
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Beylikdüzü’nde 14 katlı binanın bodrum katındaki dairede, doğalgazdan kaynaklanan patlama meydana geldi. Patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ''Tüm ekiplerimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepimize geçmiş olsun'' dedi.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde, 14 katlı binanın bodrum katındaki dairede doğalgaz kaynaklı bir patlama yaşandı. Bina sakinleri apartmanı boşaltırken polis, itfaiye, AFAD, UMKE, İGDAŞ, BEDAŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri olay yerine intikal etti. Patlama sonucu apartman görevlisi Nuri Girgin hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Olayın ardından İstanbul Valisi Davut Gül, İBB 1. Başkan Vekili Nuri Aslan, Beylikdüzü Kaymakamı Bülent Karacan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık bölgede incelemelerde bulundu. 

Beylikdüzü Belediyesi tüm ekipleriyle alandaydı

Alınan ihbarın ardından bölgeye gelen Beylikdüzü Belediyesi ekipleri hız kaybetmeden çalışmalara başlayarak ilçe sakinlerinin yanında oldu.  Zabıta ekiplerince güvenlik önlemleri alınırken, Beylikdüzü Belediyesi Nefes Arama Kurtarma Ekibi olay yerine intikal etti. Belediye tarafından alana kurulan 2 büyük çadırda çay ve su, mobil ikram aracında ise çorba ve gıda ikramı yapıldı. Güvenlik sebebiyle mühürlenen apartmana giremeyen vatandaşlara ulaşım, evleri kullanılamaz hale gelenlere ise Kaymakamlık iş birliğiyle konaklama desteği verildi. Öte yandan patlamanın olduğu akşam, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım binanın statik durumunu inceledi. 

Çalık: Hepimize geçmiş olsun 

Başkan Çalık yaşanan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sabahın ilk saatlerinde büyük bir felaket atlatıldı. Apartman görevlisinin olduğu alt katta bir gaz sıkışması yaşanmış ve patlama o dairede olmuş. Maalesef 1 can kaybı ve 3 yaralımız var. Hayatını kaybeden komşumuza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kentimizde yaşanan bu üzücü olayın yaralarını sarmak, komşularımızın yanında olmak en büyük önceliğimizdi. Komşularımıza uyarımız olsun, herhangi bir gaz şüphesi olursa bununla ilgili birimleri hızlıca bilgilendirirlerse daha büyük felaketlerin önüne geçilebilir. Tüm ekiplerimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı. 

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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