Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan sandığa çağrı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yayınladığı mesaj ile oy kullanma çağrısı yaptı. Çalık, ''Beylikdüzü’nde ve İstanbul’un tamamında sandıktan güçlenerek çıkacağız. Çıktığımız bu yolda bana, Ekrem Başkanımıza ve güçlü bir belediye meclisine olan inancınız ve desteğiniz için size şimdiden yürekten teşekkür ediyorum. Haydi Beylikdüzü, hep birlikte sandıklara gidelim, demokrasimizi büyütelim. Geleceğimize sahip çıkalım. Pusulamız Beylikdüzü. Tam Yol İleri'' dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesi yayınladığı mesajla tüm yurttaşları sandığa çağırdı. “Geride bıraktığımız 5 yılda söz verdiğimizden fazlasını yapmanın gururunu hep birlikte yaşadık” diyen Başkan Çalık, “Kreşlerimizle, anne ve çocuk merkezlerimizle, yeni yeşil alanlarımız ve parklarımızla, kültür merkezlerimizle, spor merkezlerimizle, afetlere hazırlık çalışmalarımızla ve hayata geçirdiğimiz tam 252 proje ile dolu dolu bir 5 yılı geride bıraktık. Bu yolculukta yanımızda olduğunuz için her bir komşuma yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Pusulamız Beylikdüzü. Tam yol ileri”

Bugüne kadar verdikleri desteklerden dolayı tüm komşularına teşekkür eden Başkan Çalık, “Şimdi 31 Mart Pazar günü yeni bir seçim daha yapacağız. Size söz veriyorum, bu yaptıklarımız önümüzdeki 5 yılın sadece bir fragmanı olacak. Daha çevreci, daha dijital, daha akıllı, daha teknolojik, afetlere daha hazır bir Beylikdüzü için biz hazırız. Beylikdüzü’nde ve İstanbul’un tamamında sandıktan güçlenerek çıkacağız. Çıktığımız bu yolda bana, Ekrem Başkanımıza ve güçlü bir belediye meclisine olan inancınız ve desteğiniz için size şimdiden yürekten teşekkür ediyorum. Haydi Beylikdüzü, hep birlikte sandıklara gidelim, demokrasimizi büyütelim. Geleceğimize sahip çıkalım. Pusulamız Beylikdüzü. Tam yol ileri” diye konuştu.