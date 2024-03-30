  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan sandığa çağrı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan sandığa çağrı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan sandığa çağrı
Güncelleme:

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yayınladığı mesaj ile oy kullanma çağrısı yaptı. Çalık, ''Beylikdüzü’nde ve İstanbul’un tamamında sandıktan güçlenerek çıkacağız. Çıktığımız bu yolda bana, Ekrem Başkanımıza ve güçlü bir belediye meclisine olan inancınız ve desteğiniz için size şimdiden yürekten teşekkür ediyorum. Haydi Beylikdüzü, hep birlikte sandıklara gidelim, demokrasimizi büyütelim. Geleceğimize sahip çıkalım. Pusulamız Beylikdüzü. Tam Yol İleri'' dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesi yayınladığı mesajla tüm yurttaşları sandığa çağırdı. “Geride bıraktığımız 5 yılda söz verdiğimizden fazlasını yapmanın gururunu hep birlikte yaşadık” diyen Başkan Çalık, “Kreşlerimizle, anne ve çocuk merkezlerimizle, yeni yeşil alanlarımız ve parklarımızla, kültür merkezlerimizle, spor merkezlerimizle, afetlere hazırlık çalışmalarımızla ve hayata geçirdiğimiz tam 252 proje ile dolu dolu bir 5 yılı geride bıraktık. Bu yolculukta yanımızda olduğunuz için her bir komşuma yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Pusulamız Beylikdüzü. Tam yol ileri”

Bugüne kadar verdikleri desteklerden dolayı tüm komşularına teşekkür eden Başkan Çalık, “Şimdi 31 Mart Pazar günü yeni bir seçim daha yapacağız. Size söz veriyorum, bu yaptıklarımız önümüzdeki 5 yılın sadece bir fragmanı olacak. Daha çevreci, daha dijital, daha akıllı, daha teknolojik, afetlere daha hazır bir Beylikdüzü için biz hazırız. Beylikdüzü’nde ve İstanbul’un tamamında sandıktan güçlenerek çıkacağız. Çıktığımız bu yolda bana, Ekrem Başkanımıza ve güçlü bir belediye meclisine olan inancınız ve desteğiniz için size şimdiden yürekten teşekkür ediyorum. Haydi Beylikdüzü, hep birlikte sandıklara gidelim, demokrasimizi büyütelim. Geleceğimize sahip çıkalım. Pusulamız Beylikdüzü. Tam yol ileri” diye konuştu.

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi Yine akran şiddeti! Liseli kızlar kavga etti, hepsi seyretti Yine akran şiddeti! Liseli kızlar kavga etti, hepsi seyretti Müge Anlı'da mide bulandıran suçlama: ''Kızım beni evli bir erkeğe sattı'' Müge Anlı'da mide bulandıran suçlama: ''Kızım beni evli bir erkeğe sattı'' Türkiye sandığa gidiyor! İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı Türkiye sandığa gidiyor! İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı Sandık başında dikkat! Bu oylar geçersiz sayılacak... Sandık başında dikkat! Bu oylar geçersiz sayılacak... İşte 10 adımda, yerel seçimde oy kullanma rehberi İşte 10 adımda, yerel seçimde oy kullanma rehberi Bayraktar TB3 27 saat kesintisiz uçtu Bayraktar TB3 27 saat kesintisiz uçtu Atatürk Havalimanı’na bitişik imar planı durduruldu Atatürk Havalimanı’na bitişik imar planı durduruldu Koca mahalleyi bir odaya sığdırdı! Görenler hayran kalıyor Koca mahalleyi bir odaya sığdırdı! Görenler hayran kalıyor 10 gündür kayıptı... Altından korkunç bir olay çıktı 10 gündür kayıptı... Altından korkunç bir olay çıktı