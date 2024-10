Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan sosyal belediyecilik vurgusu

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Esenyurt 3. Kardeş Kültürler Festivali kapsamında düzenlenen ‘Sosyal Belediyecilik’ konulu söyleşiye katılarak sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çekti.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Esenyurt Belediyesi ve İl Dernekler Birliği iş birliği ile düzenlenen 3. Kardeş Kültürler Festivali’ne katıldı. Festival kapsamında ‘Sosyal Belediyecilik’ konulu bir söyleşi yapıldı. Dr. Özgenur Reyhan Güler moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer konuşmacı olarak yer aldı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ev sahipliğinde, Eski Esenyurt Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen söyleşi, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Söyleşide sosyal belediyecilik anlayışını, kent yönetimlerinin rolünü, toplumsal faaliyetleri artırmalara yönelik projeleri ve yerel yönetimlerin sosyal sorumlulukları üzerine konuşuldu. Öte yandan festival, farklı kültürlerin bir araya geldiği önemli bir buluşma noktası olarak dikkat çekti.

Karabat: CHP’li belediyeler başka bir şeyi daha başardılar

Söyleşide konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, pandemiden depreme, doğal afetlerin etkisiyle yaşanan yoksullaşma sürecine dikkat çekerek, belediyelerin bu zorlu dönemlerde yurttaşlara en çok destek olan kurumlar olduğunu ifade etti. Karabat, “Aslında bütün bu olgular olurken devletin ihtiyaç duyulan her vatandaşın yanında olması gerekir. Fakat burada bir eksiklik oldu. Toplumda bir travma oldu ve dolayısıyla vatandaş o andan itibaren kendine en çok kim destek oluyor diye baktı. En çok destek olanlar belediyeler oldu. Bunların arasında sosyal demokrat belediyeler daha çok destek oldular. Vatandaşın daha çok yanında oldular. Sosyal belediyeciliğin esası yurttaşları eşit kılmak üzerinedir. Fırsatlardan faydalanmayanları fırsatta eşitlemek üzerinedir. Dolayısıyla bu noktada CHP’li belediyeler başka bir şeyi daha başardılar. Özellikle pandemiyle beraber sadece belediye kaynaklarını değil aynı zamanda toplumunda kendi kaynaklarını güvenerek aktardığı yapılar haline geldiler ki bu dayanışma duygusu açısından son derece önemliydi” şeklinde konuştu.

Çalık: Bütün mesele kaynakların adil ve eşit dağılımındadır

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Başkan Çalık ise sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çekti ve bu anlayışla yapılan çalışmaların toplum üzerindeki olumlu etkilerinden bahsederek, “Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak sosyal adaleti sağlamak gibi bir önceliğimiz var. Kent yoksulluğu her geçen gün derinleşmekte. Dolayısıyla bizler de yerel yöneticiler olarak artık kentlerimizi her açıdan daha dirençli hale getirmek zorundayız. Bugün sosyal politikaları geliştirirken bir taraftan da kentin o dirençli yapısını inşa etmek için adımlar atıyoruz. Bizler hükümetin yapmadığı ve sosyal politika olarak önceleyemediği her alanda partili belediyeler olarak sürdürülebilir bir dirençlilik kavramıyla hareket etmeye gayret ediyoruz. Aslında bu yaptığımız hizmetlerin büyük bir kısmı hak temelli yaklaşmak lazım. Çocuğun hakkı, gencin hakkı ve kentte yaşayan insanın hakkı olarak bakmak gerekiyor. Bu topraklar, bu ülke büyük ve güçlü ülkedir. Bütün mesele bu kaynakların adil ve eşit dağılımındadır diye düşünüyorum. Dayanışma askısından, yaşam bahçelerine gıda bankasından kreşler ve anne çocuk merkezleri ile okullardaki konferans salonları ve Beslenme Saati Uygulaması’na kadar sosyal belediyecilik alanında yapılanları da anlatan Başkan Çalık, “Yaptığımız her işe bir felsefe koymaya çalışıyoruz. Biz ‘Bu kentin toprakları bu kentin yoksullarını doyursun’ diyerek Yaşam Bahçesi’ni hayata geçirdik. Atalık tohumlarımızdan elde ettiğimiz yaklaşık 300 tona yakın ürünü hasat ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Sosyal politika açısından birçok belediyeye ilham olan Beslenme Saati Projesi’ni, hiçbir çocuğun kaderi yoksulluk olamaz, açlık asla olamaz diyerek hayata geçirdik. Biz bunları çocuklarımız için yapıyoruz” dedi.

Özer: Biz burada bir model uyguluyoruz

Söyleşide konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise “Son yıllarda dünyadaki bazı gelişmeler, özellikle devletlerin liberal ekonomilerin çeperine düşmeleriyle ekonomiden el çektirdiler ve böylece de sosyal devlet daha da zayıfladı. Ama bir alan bunun dışında kaldı. O da kentsel sosyal altyapı yatırımlarını halen belediyeler üstlenebilirler, yapabilirler. İşte biz tam da bunu yapıyoruz. Biz burada bir model uyguluyoruz. Örneğin aş evi kurduk. Şu anda üç tane aşevimiz var. Altı tane daha açacağız. Bir tanesini sayın başkanımız Mehmet Murat Çalık ile birlikte açtık. Altı tane daha açacağız. Günde 15 bin kişiye üç çeşit sıcak yemek dağıtacağız. İki tane kent lokantasının planlamasını da yapıyoruz. Yakın bir gelecekte onları da açacağız. Çünkü her insan, insanlık onuruna yakışır bir düzeyde yaşamayı hak ediyor” şeklinde konuştu.