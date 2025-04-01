Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan Volkan Konak'a veda
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Beylikdüzü’nün seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren, ''ağabeyim'' dediği sanatçı Volkan Konak'a tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi’nden veda etti.
KKTC’de sahne aldığı konser sırasında kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'a Beylikdüzü'nün seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi’nden veda etti. “Ağabeyim” dediği Volkan Konak için avukatları aracılığıyla duygu dolu bir mektup paylaşan Çalık, “Yolun açık olsun Kuzey’in Oğlu,
Maçka’nın yiğit delikanlısı
Alıp başını nereye gittin
Hani birlikte güzel günleri görecektik
Bizi adaletsizlik içerisinde bırakıp gittin
Kederimle baş başayım abi
Senin gidişinde tuz biber oldu
Gece televizyonu açmaz olaydım
O alt yazıyı okumaz olaydım
Okuma yazma bilmeyeydim
Abi bizi nasıl bir yerde bıraktın gittin
Sosyal medyada yaptığın paylaşımları ekranlarda görmüştüm
Koca yürekli abim yanımda demiştim
Hemen bir şarkını söylemeye başlamıştım duyarsın diye...
99 yılında ben sizi bırakıp gitmemiştim be abi, mücadele etmiştim.
Sen niye mücadele etmedin abi
Benim güzel yürekli abim niye mücadele etmedin
Neden bizi bırakıp gittin
Yıktın dağlarımızı yıktın
Şimal’ini, küçük Volkan’ını ve Derin’ini
Güzel eşin Selma’yı bırakmazdın sen abi
O kadar mı üzdüler seni
O kadar mı ağır geldi yüreğine olanlar Buraları bırakıp göçecek kadar
Beni bu zindanda dört duvar arasında bıraktın gittin
Kuzey’in Oğlu bizleri yaktın da gittin
Çok erken gittin Maçka’nın delikanlısı
Şimdi seni kara toprağa mı koyacaklar Üstünü de toprakla kapatacaklar
Koca yürekli abim uğurlanırken orada olamayacağım
Çok üzgünüm çok...
Buradan çıkınca ilk işim koşa koşa senin ziyaretine gelmek
Sen kalem ol ben kağıt yaz beni demiştin
Seni yazmaya ne kalem yeter ne de kağıt
Cesaretimi aldın da gittin
Sevdalarını, kırmızı çizgilerini aldın da gittin
Bize hüzünlerini bıraktın gittin
Seni hiç unutmayacağım
İstanbul’a ilk geldiğimde bana açtığın kapıyı unutmayacağım
Maçka yiğit bir evladını kaybetti
Çok sevdiğin topraklardasın artık
Yolun açık olsun güzel abim
Yolun ışıklarla dolu olsun Kuzeyin Oğlu” ifadelerini kullandı.
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