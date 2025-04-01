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Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan Volkan Konak'a veda

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan Volkan Konak'a veda
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Beylikdüzü’nün seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren, ''ağabeyim'' dediği sanatçı Volkan Konak'a tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi’nden veda etti.

KKTC’de sahne aldığı konser sırasında kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'a Beylikdüzü'nün seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi’nden veda etti. “Ağabeyim” dediği Volkan Konak için avukatları aracılığıyla duygu dolu bir mektup paylaşan Çalık, “Yolun açık olsun Kuzey’in Oğlu,

Maçka’nın yiğit delikanlısı

Alıp başını nereye gittin

Hani birlikte güzel günleri görecektik

Bizi adaletsizlik içerisinde bırakıp gittin

Kederimle baş başayım abi 

Senin gidişinde tuz biber oldu 

Gece televizyonu açmaz olaydım 

O alt yazıyı okumaz olaydım 

Okuma yazma bilmeyeydim

Abi bizi nasıl bir yerde bıraktın gittin 

Sosyal medyada yaptığın paylaşımları ekranlarda görmüştüm 

Koca yürekli abim yanımda demiştim

Hemen bir şarkını söylemeye başlamıştım duyarsın diye... 

99 yılında ben sizi bırakıp gitmemiştim be abi, mücadele etmiştim. 

Sen niye mücadele etmedin abi 

Benim güzel yürekli abim niye mücadele etmedin

Neden bizi bırakıp gittin 

Yıktın dağlarımızı yıktın

Şimal’ini, küçük Volkan’ını ve Derin’ini

Güzel eşin Selma’yı bırakmazdın sen abi 

O kadar mı üzdüler seni 

O kadar mı ağır geldi yüreğine olanlar Buraları bırakıp göçecek kadar 

Beni bu zindanda dört duvar arasında bıraktın gittin 

Kuzey’in Oğlu bizleri yaktın da gittin 

Çok erken gittin Maçka’nın delikanlısı 

Şimdi seni kara toprağa mı koyacaklar Üstünü de toprakla kapatacaklar 

Koca yürekli abim uğurlanırken orada olamayacağım 

Çok üzgünüm çok... 

Buradan çıkınca ilk işim koşa koşa senin ziyaretine gelmek 

Sen kalem ol ben kağıt yaz beni demiştin

Seni yazmaya ne kalem yeter ne de kağıt

Cesaretimi aldın da gittin 

Sevdalarını, kırmızı çizgilerini aldın da gittin

Bize hüzünlerini bıraktın gittin 

Seni hiç unutmayacağım 

İstanbul’a ilk geldiğimde bana açtığın kapıyı unutmayacağım 

Maçka yiğit bir evladını kaybetti 

Çok sevdiğin topraklardasın artık 

Yolun açık olsun güzel abim 

Yolun ışıklarla dolu olsun Kuzeyin Oğlu” ifadelerini kullandı.

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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