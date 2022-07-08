Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kurban alanını ziyaret etti

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaklaşan kurban bayramı öncesi Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Kurbanlıkların büyük bir bölümünü sattıklarını dile getiren esnaflar, sağladıkları imkanlardan dolayı Başkan Çalık’a teşekkür etti.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kurban satış alanındaki esnaf ile sohbet eden Çalık, vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için aralıksız çalıştıklarını ifade etti. Kurbanlıkların büyük bir bölümünü sattıklarını dile getiren esnaflar ise sağladıkları imkanlardan dolayı Başkan Çalık’a teşekkür etti. Kurban alanına ayrıca İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da bir ziyaret gerçekleştirdi. 3 bine yakın küçükbaş ve büyükbaş hayvanın bulunduğu alan, müdürlük yetkililerinden tam not aldı.

Çalık: Kurban bağışlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız

Kurban Bayramı öncesi ilçedeki tüm çalışmaları tamamlandıklarını ifade eden Belediye Başkanı Çalık, “Vatandaşlarımızın ibadetlerini en iyi şekilde gerçekleştirebilmeleri adına temiz ve hijyenik alanlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Bayram öncesinde ekiplerimiz, kurban alanının yanı sıra ibadethane ve mezarlıkları da hazır hale getirmek için özveriyle çalıştı. Ayrıca, Beylikdüzü Belediyesi olarak geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için köprü görevi görmeye hazırız. Belediyemize yapılan bağışları en özenli şekilde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız.” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü tam not aldı

Kurban alanındaki çadırları ve kesimhaneyi gezen İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ise alanın istenilen tüm şartları taşıdığını dile getirerek Başkan Çalık ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Kurban kesimi ve sonrasında dikkat edilmesi gereken noktalara da dikkat çeken Karaca, “Vatandaşlarımızın kurbanlıklarını Valilik ve Kaymakamlık tarafından izin verilen alanlardan alıp, bu alanlarda kestirmelerini istiyoruz. Ayrıca Kurban Bayramı yaz ayına denk geldiği için, etlere çok dikkat edilmeli. Etlerin buzdolabında toplu olarak değil, yemeklik porsiyonlar halinde saklanması gerekiyor.” şeklinde konuştu.