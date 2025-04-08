Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde 2024 faaliyetleri konuşuldu

Beylikdüzü Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı’nın 2.oturumunda, Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, 2024 yılı Faaliyet Raporu’nu kamuoyu ile paylaştı. Çebi, “Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın önderliğinde Beylikdüzü Aklı’nı ortaya koyduk. Neler yaptıysak, neler başardıysak, bugüne nefes, yarına umut olmak için yaptık” ifadelerini kullandı. Son bir yılı kapsayan detaylı rapor, oy çokluğuyla meclisten geçti.

Beylikdüzü Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı’nın 2.oturumunda, 2024 yılı Faaliyet Raporu kamuoyunun bilgisine sunuldu. Son bir yılda yapılan hizmetleri paylaşan Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, “Beylikdüzü’nü sosyal, ekolojik, ekonomik ve yönetsel bileşenleriyle bir bütün olarak, çağdaş toplumsal gelişme hedeflerine dönük bir anlayışla planlayarak, yaşamın her alanında, sosyal hayatı ve doğasıyla ‘İstanbul’un nefesi’ olacak; herkes için yaşanabilir, araştıran, birlikte öğrenen ve çalışan, yeni ekonomi ve üretim imkanları yaratan, sosyal adalet ve demokrasiyi yaşatan, ulusal ve uluslararası ölçekte referans sağlayacak bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz” dedi.

Beylikdüzü’nde 2024 hizmet odaklı bir yıl oldu

Dört ana başlık altında faaliyet raporunu sunan ve bir yıllık sürece ilişkin verileri paylaşan Çebi, “3 bin 43 patili dostumuzun tedavisini gerçekleştirdik. Bin 108 patili dostumuza barınak hizmeti verdik. 2 bin 804 rehabilitasyon ve kısırlaştırma uygulaması gerçekleştirdik. 10 bin 685 adet ilaçlama ve dezenfeksiyon hizmeti verildi. 29 bin 768 adet fidan ve çalı dikimi, bin 492 adet yetişkin ağaç yetişkin dikimi, 109 bin 215 adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirildi. Kent tarımını desteklemek ve ihtiyaç sahibi ailelerin sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Yaşam Bahçemizden 56,68 ton mahsul elde edildi. 9 adet yeni parkı ilçemize kazandırırken 20 adet parkın revizesini yaptık. 7 bin 940 m²’lik kamusal alanda peyzaj düzenlemesi yapıldı. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’ni tamamladık, kullanıma açtık. İlçemizdeki okulların ve diğer kamu kurumların ihtiyaçlara yönelik destekler sağladık. 2024 yılında ilçemiz genelinde toplamda 41bin 611 ton asfalt kaplama çalışması 33 bin 999 ton asfalt yama çalışması gerçekleştirdik. Barış Mahallesi Kapalı Pazaryeri’ni vatandaşımızın hizmetine sunduk. 2024 yılında; 2 bin 104 yaş almış ve engelli vatandaşımıza yönelik ev temizliği, evde kuaför, sıcak yemek ve evde öz bakım hizmetleri sunduk. 502 haneye 129 bin 905 porsiyon sıcak yemek hizmeti sunduk. 45 bin 401 vatandaşımıza acı günlerinde taziye yemeği hizmeti sunduk. 22 bin 472 haneye yapılan sosyal incelemeler sonucu sosyal yardım sağladık. 51 bin 670 sağlık hizmeti sunduk” dedi.

“Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın önderliğinde Beylikdüzü Aklı’nı ortaya koyduk”

Çebi sunumu, “Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın gözbebeği olan projesi, Beslenme Saati uygulamasıyla 2024 yılında çocuklarımıza 248 bin 949 beslenme paketi ulaştırdık. İlçemizi, kültür ve sanatın merkezi yapmak amacıyla; sanat sergileri, tiyatrolar, geleneksel hale getirdiğimiz festivaller, söyleşiler vb. çok sayıda kültür ve sanat etkinlikleri düzenledik. Hiçbir ayrım gözetmeyen, kimseyi dışarıda bırakmayan bir anlayışla toplumun tüm kesimlerini kuşatarak siyaset üstü bir yaklaşımla bu kenti yönetmeye gayret ettik. Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın önderliğinde Beylikdüzü Aklı’nı ortaya koyduk. Neler yaptıysak, neler başardıysak, bugüne nefes, yarına umut olmak için yaptık” ifadeleriyle sonlandırdı.

2024 yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edilirken nisan ayı meclis toplantısının 2. birleşiminin, 10 Nisan Perşembe günü saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı.