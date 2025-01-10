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Beylikdüzü Belediyesi 2024’te de çevre dostu bir kent için çalıştı

Beylikdüzü Belediyesi 2024’te de çevre dostu bir kent için çalıştı
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Beylikdüzü Belediyesi, ilçe halkının sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak adına 2024 yılında da 7/24 sahadaydı.

Çevre dostu bir kent oluşturma hedefiyle yola çıkan ve bu yönde adımlar atan Beylikdüzü Belediyesi, 2024 yılında da çevre yatırımlarını sürdürdü. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçe genelindeki atıkların toplanması, cadde ve sokakların temizlenmesi, geri dönüşüm çalışmaları, Sıfır Atık Projesi ve denetim çalışmalarını titizlikle yürüttü.

Etkin atık yönetimi

İlçe genelinde Sıfır Atık Sistemi kurarak 2022 yılında “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanan Belediye, örnek bir atık yönetimi sergilemeye devam etti. Dereağzı Mahallesi’nde bulunan 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin yanı sıra cadde ve sokaklara konulan 14 Mobil Atık Getirme Merkezi, 250 adet ambalaj atığı konteyneri, 200 geri dönüştürülebilir atık kumbarası, 125 cam kumbarası ve 26 adet atık ilaç kumbarasıyla doğal kaynakların korunmasına ve ekonomiye yatırım yapılmasına katkı sağlandı. Çalışmalar kapsamında 2024 yılında 949,94 ton ambalaj atığı, 230,92 ton atık cam, 62 ton 959 kilogram bitkisel atık yağ, 853 kilogram elektronik atık, 347 ton 530 kilogram tekstil atığı, 483,88 kilogram atık pil ve 1 ton 969 kilogram atık ilaç toplandı.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçe halkının sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak adına 2024 yılında da 7/24 sahadaydı.

Daha temiz bir Beylikdüzü

Belediye ekipleri ayrıca gece gündüz demeden bir yandan ilçe genelinde bulunan tüm bulvar, cadde, sokak ve mahallelerde halkın temizlik taleplerine cevap verirken bir yandan da kamu kurum ve kuruluşları, sağlık ocakları, camiler, semt pazarları, park ve bahçelerin temizliğini de gerçekleştirdi. Müdürlük tarafından ayrıca; moloz, yol kirliliği, hava kirliliği ve atık suların denetimi yapıldı.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçe halkının sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak adına 2024 yılında da 7/24 sahadaydı.

Çevre bilinci eğitimlerle güçlendirildi

2024 yılı içerisinde aynı zamanda; ilçedeki okullar, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarında 3 bin 190 kişiye Belediye tarafından çevre ve geri dönüşüm eğitimi verildi. Bu eğitimlere katılanların küresel ısınma, iklim değişikliği, su ve hava kirliliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, gıda israfı gibi çevresel konularda bilinçlenmesine katkı sunuldu.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçe halkının sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak adına 2024 yılında da 7/24 sahadaydı.

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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