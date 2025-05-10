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Beylikdüzü Belediyesi atık tesisine gezi düzenledi

Beylikdüzü Belediyesi atık tesisine gezi düzenledi
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Beylikdüzü Belediyesi, çevre bilincini artırmaya yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında İSTAÇ Kemerburgaz Atık Bertaraf ve Kompost Tesislerine bir gezi düzenledi. Teknik gezide katılımcılar, atıkların enerjiye dönüştürülme sürecini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Yeşilin öncüsü Beylikdüzü Belediyesi, çevre duyarlılığını artırmak amacıyla İSTAÇ Kemerburgaz Atık Bertaraf ve Kompost Tesisleri’ne teknik bir gezi düzenledi. İlçedeki eğitim kurumları ve çevre gönüllülerinin katıldığı gezide, tesiste görevli uzmanlar tarafından; atıkların nasıl bertaraf edildiği, enerjiye ve komposta nasıl dönüştürüldüğü gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı. Atıkların ayrıştırılmasından yakılmasına, enerji üretiminden geri dönüşüm süreçlerine kadar olan tüm aşamalar uygulamalı olarak anlatıldı. Katılımcılar gezi kapsamında; Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi, Biyometanizasyon Tesisi, Geri Kazanım ve Kompost Üretim Tesislerini yerinde inceleme fırsatı buldu. 

“Yeşil bir ilçeye sahibiz”

İSTAÇ tesislerini ziyaret eden gönüllüler sistemlerin, modern ve çevreci yaklaşımı karşısında duydukları gururu ve mutluluğu dile getirdi. Geziye katılan ve biyodinamik tarımla ilgilenen çevre gönüllüsü Ümit Çetin, “Bu konuları çok araştırıyorum ve özellikle tesisleri geziyorum. Bugün bizimle birlikte Beylikdüzü’nden gençler ve ilkokullarımızdan öğrenciler de geldi. Onların bu yaşlarda başlayacağı algıda seçicilik, bizim geleceğimizi oluşturacak. Çünkü insanların geri dönüşümü çok önemli. Bugün evimizde yapabileceğimiz çok fazla geri dönüşüm sistemleri var ama eğitim ve bilinç olmadığı için bunları uygulayamıyoruz. Basit bir bidon ile çok farklı gübreler ve kompostlar üreterek, evimizde atığı sıfıra indirebiliyoruz. Beylikdüzü’nde bunun imkânları çok fazla. Çünkü yeşil bir ilçeye sahibiz. Yeşillikleri de atık olarak kullanıyoruz. Atık değil de geri dönüştürülebilir hale getirebilirsek daha büyük avantajlar sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.  

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Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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