Beylikdüzü Belediyesi Başkanı Çalık yanan tarım arazilerini gündeme getirdi

Beylikdüzü Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısında konuşan Başkan Mehmet Murat Çalık, “Dünyada buğday krizinin yaşandığı bir dönemde, ülkemizin yaklaşık 20 milyon tonluk buğday hasadı beklediği tarlalarının peş peşe yanması oldukça kaygı verici. Son bir ayda ülkemizin dört bir yanında toplam 4 bin 120 dönüm ekili ve hasat bekleyen buğday tarlası yanarak kül oldu” diyerek yangınlara dikkat çekti.

Beylikdüzü Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı. Meclisin açılışında konuşan Başkan Çalık, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki buğday tarlalarında çıkan yangınlara ve tarım politikalarına vurgu yaptı. Çalık, “Ülkemizin yaklaşık 20 milyon tonluk buğday hasadı beklediği arazilerin peş peşe yanması oldukça kaygı verici. Son bir ayda ülkemizin dört bir yanındaki toplam 4 bin 120 dönüm ekili ve hasat bekleyen buğday tarlası yanarak kül oldu. Yangınların sebebi ne olursa olsun yapmamız gereken tarım politikalarını iyileştirmek ve yangın gibi afetlere karşı tedbirleri sıklaştırmak. Gıdanın ana kaynağı olan buğday yanıyor. Yakın gelecekte insanlığın en büyük problemlerinden bir tanesi gıda güvenliği olacak. Sürdürülebilir bir gelecek için yerelde üretim elzemdir. Gerçek vatanseverlik; ülkemizde tarımı büyütmek ve iklim dostu akıllı tarım yöntemleriyle sürdürülebilir gıda üretimidir.” şeklinde konuştu.

Başkan Çalık’ın gündeme getirdiği yangınlar ise şöyle:

Mersin Tarsus’ta 12 dönüm

Şanlıurfa Ceylanpınar’da 80 dönüm

Gaziantep Islahiye’de 15 dönüm

Kahramanmaraş Pazarcık’ta 8 dönüm

Manisa Alaşehir’de 40 dönüm

Manisa Bintepeler’de 2000 dönüm

Mardin Kızıltepe’de 55 dönüm

Mardin Nusaybin’de 30 dönüm

Aydın Söke’de 80 dönüm

Osmaniye Düziçi’nde 10 dönüm

Bursa Nilüfer’de 50 dönüm

Diyarbakır Kayapınar’da 500 dönüm

Diyarbakır Bismil’de 40 dönüm

Diyarbakır Silvan’da 200 dönüm

Batman Beşiri’de 200 dönüm

Tekirdağ Malkara’da 300 dönüm

Tekirdağ Çorlu’da 500 dönüm