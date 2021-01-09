Beylikdüzü Belediyesi iki yeni projeyi daha hayata geçiriyor

Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi Kütüphane ve Etüt Salonu yapımı devam ederken ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ hedefinin bir ayağı olan Engelsiz Yaşam Merkezi ve Gündüz Çocuk Bakımevi için de çalışmalar belediye ekiplerince titizlikle sürdürülüyor.

Beylikdüzü’nü daha mutlu bir kent yapma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye iki yeni proje daha kazandırıyor. Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi’nde modern ve fonksiyonel olarak tasarlanan 800 m2 alana sahip, 140 kişilik kapasiteli bir kütüphane ve etüt odasının çalışmaları belediye ekiplerince devam ediyor. Bununla birlikte, Gürpınar Mahallesi’nde 1780 m2 inşaat alanına sahip Engelsiz Yaşam Merkezi ve Gündüz Çocuk Bakımevi için de çalışmalar sürdürülüyor. Beylikdüzü Belediyesi’nin ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ hedefinin bir ayağı olan proje, hem belediyenin Engelsiz Yaşam Birimi öğrencileri için daha fonksiyonel bir merkez hem de çocuklar için nitelikli bir kreş alanı olacak. İki katlı olarak planlanan yapı içerisinde kreş alanı; dört sınıf, yemekhane ve drama sahnesinden oluşurken Engelsiz Yaşam Merkezi’nde; üç adet sınıf, yemekhane ve spor salonu bulunacak.

“Yılmadan ve yorulmadan projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz”

Proje alanlarını sık sık ziyaret ederek incelemelerde bulunan ve süreçlerin yakın takipçisi olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak eğitimi ne kadar önemsediğimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Belediye olarak, yıl boyunca ilçemizdeki okullara destek olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Şu an Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi’ne nitelikli ve donanımlı bir kütüphane ve etüt salonu yapıyoruz. Tamamlandığı zaman Gürpınar mahallemiz ikinci bir kütüphane ve etüt merkezine kavuşmuş olacak. Aynı zamanda ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ hedefimizi hızla gerçekleştiriyoruz. Kasım ayında Kavaklı’da bir kreşimizi faaliyete hazır hale getirmiştik şimdi de Gürpınar Mahallesi’ne Engelsiz Yaşam Merkezi ve Gündüz Çocuk Bakımevi’ni kazandırıyoruz. Beylikdüzü’nde yılmadan ve yorulmadan projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.