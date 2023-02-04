Beylikdüzü Belediyesi kar yağışına karşı teyakkuzda

Meteorolojinin İstanbul genelinde kar yağışı uyarısı vermesi üzerine harekete geçen Beylikdüzü Belediyesi, hazırlıklarını tamamladı. İlçe genelinde kar yağışı ile birlikte yaşanabilecek tüm olumsuzlukları önlemek adına eylem planı oluşturan Belediye, 1003 personel ve 194 araçla teyakkuzda olacak. Gerekli tüm önlemlerin alındığını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Vatandaşlarımızın kar yağışını hiçbir sıkıntı yaşamadan atlatmasını sağlayacağız” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, meteorolojinin İstanbul genelinde kar yağışı uyarısı vermesiyle birlikte harekete geçerek gerekli tüm tedbirleri aldı. Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Destek Merkezi’nden koordine edilecek kış şartlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 1003 personel ve 194 araç 7/24 esasına göre sahada olacak. Çalışmalar doğrultusunda tüm bağlantı yolları, ana arterler, meydanlar, üstgeçit ve hastane önleri gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda meydana gelecek buzlanma ve karlanma bertaraf edilerek yollar açık tutulacak. Bununla birlikte belediyenin ihtiyaç sahiplerine sunduğu sıcak yemek yardımı ile sağlık hizmetleri de kesintisiz bir şekilde devam edecek.

Tuz dağıtım noktaları hazır

Kış şartlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında ayrıca, vatandaşların anlık ihtiyacını karşılamak üzere 11 ayrı tuz dağıtım noktası oluşturuldu. Kar yağışı öncesi kamu kurumları, hastaneler, ibadethaneler, eczaneler, muhtarlıklar ve sitelere tuz dağıtımına başlayan ekiplerce ihtiyaç halinde toplamda 6 bin ton tuz ücretsiz olarak dağıtılacak. Öte yandan belediye ekipleri tarafından ilçede bulunan sokak hayvanlarına barınma ve bakım hizmeti verilerek. Sokaktaki minik dostlar için 54 ayrı noktaya günlük olarak 1 ton mama bırakılacak.

Çalık: Hazırlıklarımızı tamamladık

Kar yağışı öncesi tüm önlemleri aldıklarını ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Meteoroloji tarafından gelen şiddetli kar yağışı uyarısıyla birlikte harekete geçerek gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Hava koşullarının vatandaşlarımızın hayatlarını olumsuz yönde etkilememesi için tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte gece gündüz demeden sahada olacağız. Komşularımızın ihtiyaç halinde kullanabilmeleri için tuz dağıtım noktalarımızı oluşturduk. Ayrıca 194 adet aracımız da karla mücadele için hazır durumda. Vatandaşlarımızdan da kar yağması durumunda dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Bizler Beylikdüzü Belediyesi olarak onların kar yağışını hiçbir sıkıntı yaşamadan atlatmasını sağlayacağız” dedi.