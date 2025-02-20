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Beylikdüzü Belediyesi karla mücadelede tam kapasite sahada

Beylikdüzü Belediyesi karla mücadelede tam kapasite sahada
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Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul genelinde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına karşı 900 personel ve 183 araç ile gece boyunca don ve buzlanmaya karşı sahadaydı. Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi’nde çalışmaları değerlendirerek acil eylem planını gözden geçiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ''Komşularımızın güvenliği en büyük önceliğimiz'' dedi.

İstanbul genelinde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına karşı çalışmalarını aralıksız sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, 900 personel ve 183 araç ile gece boyunca don ve buzlanmaya karşı sahadaydı. Pazar gününe kadar devam etmesi beklenen olumsuz hava şartlarına karşı, Beylikdüzü Kaymakamı Bülent Karacan, ilgili kamu kurum temsilcileri, başkan yardımcıları ve müdürler ile birlikte Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi’nde çalışmaları değerlendirerek acil eylem planını gözden geçiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Komşularımızın güvenliği en büyük önceliğimiz" dedi.

"Komşularımızdan ricamız kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları"

Tüm komşularını zorunlu haller dışında trafiğe çıkmaması konusunda uyaran Başkan Çalık, "Karla mücadele konusunda Beylikdüzü Belediyesi olarak gerekli tedbirlerimizi aldık. Meteorolojiyi anbean takip ediyoruz. Komşularımızdan ricamız kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları. Yolda kalan araçlar arkadaşlarımızın çalışmalarına engel olmasın. Biz her ihtimale karşı mobilize ekiplerimizi de kuruyoruz, 12 tane mobilize ekibimiz sahada olacak, yolda kalmış araçlara müdahale edeceğiz. Kimsenin endişesi olmasın Beylikdüzü olarak hazırlıklıyız. Ekip arkadaşlarımızla birlikte inşallah bu kar yağışından da hasarsız bir şekilde çıkmış olacağız. Komşularımızın sıkıntı yaşamayacağı bir süreci planlamaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul genelinde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına karşı 900 personel ve 183 araç ile gece boyunca don ve buzlanmaya karşı sahadaydı. Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi’nde çalışmaları değerlendirerek acil eylem planını gözden geçiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ''Komşularımızın güvenliği en büyük önceliğimiz'' dedi.

Ekipler karla mücadelede tam kapasite sahada

İlçenin 10 mahallesinde yaşanabilecek tüm olumsuz durumlara karşı hazır olan ekipler; kar küreme, tuzlama, kaldırım ve yaya yolu temizleme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Hastane nakil ve evde bakım gibi sağlık hizmetlerini de sekteye uğratmayan belediye, belirlenen noktalarda vatandaşlara sıcak çorba ikramı da yapıyor. Sokak hayvanlarının beslenmesi, tıbbi müdahale ve bakım hizmetlerini de aralıksız olarak yürüten ekipler ayrıca ulaşım konusunda da vatandaşlara destek verdi. Yağış öncesi ayrıca, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile talep eden vatandaşlara ve ihtiyaç duyulabilecek noktalara tuz dağıtımı yapıldı. Beylikdüzü Belediyesi yağış süresince 24 saat esasına göre aynı kapasiteyle sahada olmayı sürdürecek.

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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