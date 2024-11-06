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Beylikdüzü Belediyesi kitap fuarında yerini aldı

Beylikdüzü Belediyesi kitap fuarında yerini aldı
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Beylikdüzü Belediyesi 41.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda yerini aldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ''Beylikdüzü’nde yaşayan tüm vatandaşların kitaba kolay ulaşabilmesi için ilçemizdeki kütüphane sayısını 24’e çıkardık. Bunlardan birine de bugün burada şahsi eşyalarını ve kitaplığını sergilediğimiz büyük ustamız Yaşar Kemal’in adını verdik. Emin olun değerlerimizi unutmamak çok önemli. Tüm komşularımı standımıza bekliyoruz'' dedi.

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 41. kez kitapseverlere kapılarını açtı. 4 numaralı salon, 422 C numaralı stantta yerini alan Beylikdüzü Belediyesi de hem hizmetlerini hem de yayınlarını ziyaretçilerle buluşturdu. 2-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek fuarın açılışına katılarak tüm İstanbulluları buraya davet eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bugün burada kitap okumayı seven insanlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz Beylikdüzü Belediyesi olarak Beylikdüzü’nde yaşayan tüm vatandaşların kitaba kolay ulaşabilmesi için ilçemizdeki kütüphane sayısını 24’e çıkardık. Bunlardan birine de bugün burada şahsi eşyalarını ve kitaplığını sergilediğimiz büyük ustamız Yaşar Kemal’in adını verdik. Emin olun değerlerimizi unutmamak çok önemli. Tüm komşularımı standımıza bekliyoruz” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi kitap fuarında yerini aldı

Yaşar Kemal’in özel eşyaları Beylikdüzü Belediyesi’nin standında

Bu yıl “Çocukluk Şenliktir” temasıyla düzenlenen, bini aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yüzlerce yazarı okurlarıyla buluşturan fuara ilgi oldukça yoğun oldu. Türk edebiyatının çınarı Yaşar Kemal’in ailesi tarafından bağışlanan şahsi eşyaların ve kitaplığının sergilendiği Beylikdüzü Belediyesi’nin standında ise belediyenin yayınları olan “Geçmişten Günümüze Beylikdüzü”, “Cumhuriyetin Yüzleri”, “Kuvayi Milliye”, “Dünyamız Nefes Alsın”, “Hazine Sandığından Çıkan Sürpriz”, “Dünyalı Çocuk Uzayda” ve “Süper Su” adlı kitapların ve Beylikdüzü Bülteni’nin dağıtımı da yapıldı.

Beylikdüzü Belediyesi kitap fuarında yerini aldı

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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