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Beylikdüzü Belediyesi Kültürsem kursları devam ediyor

Beylikdüzü Belediyesi Kültürsem kursları devam ediyor
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Beylikdüzü Belediyesi Kültürsem kurslarında çocuk ve yetişkin kategorilerinde 35 branşta, 6 bine yakın kişi uzman eğitmenler eşliğinde kendilerini geliştirme imkânı yakalıyor.

Kültür ve sanatla iç içe bir Beylikdüzü için çalışmalarını aralıksız sürdüren Beylikdüzü Belediyesi’nin her yıl yoğun ilgi gören Kültürsem kurslarında 2024-2025 dönemi hız kesmeden devam ediyor. Çocuklarda 12, yetişkinlerde ise 23 branşın bulunduğu kurslarda, 6 bine yakın kişi alanında uzman isimlerden aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. 

Kurslar 6 ayrı merkezde devam ediyor

Kültürsem çatısı altında çocuklar; resimden çeşitli enstrümanlara, yabancı dilden dans kurslarına, yetişkinler ise el işi kurslarından diksiyona, enstrümandan yabancı dile kadar farklı branşlarda sosyalleşerek keyifli vakit geçiriyor. Kurslar; Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi, Galeri Beylikdüzü, Beylikdüzü Fatma Ana Cem Evi ve Kültür Merkezi, Sivas Kongre Binası ve 4 Eylül 1919 Gençlik Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. 

 

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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