Beylikdüzü Belediyesi Mart ayı Meclis toplantısı gerçekleşti

Beylikdüzü Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı’nın 1. birleşimi, Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu başkanlığında gerçekleşti. Ramazan ayına yönelik hazırlıkların tamamlandığını belirten Başkan vekili Serdal Mumcu, ilçede fırın ve iş yerlerinin denetlendiğini, ibadethanelerin de temizlenerek hazır hale getirildiğini aktardı.

Beylikdüzü Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı’nın 1. birleşimi, Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu başkanlığında gerçekleşti. Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda, meclisi yöneten Başkan Vekili Serdal Mumcu konuşmasına, şubat ayında şehit olan polis ve askerleri rahmetle anarak başladı. Mart ayındaki önemli gün ve haftalara da vurgu yapan Mumcu, 21 Mart Nevruz Bayramı’nın barış ve huzur getirmesini temenni ederken, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü dolayısıyla farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekti. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü ve 28 Mart - 3 Nisan Kütüphane Haftası kapsamında da sanatın ve kitap okumanın toplumdaki yerini vurguladı.

2.Birleşim 7 Mart Cuma günü

Başkan Vekili Serdal Mumcu meclis konuşmasında ayrıca, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı Beylikdüzü Belediyesi ekiplerinin sahada aktif çalıştığını belirtti. Ramazan ayına yönelik hazırlıkların da tamamlandığını belirten Mumcu, fırın ve iş yerlerinin denetlendiğini, ibadethanelerin temizlenerek hazır hale getirildiğini aktardı. Ayrıca, Beylikdüzü halkı için Eyüpsultan, Ayasofya ve Sultanahmet camilerine geziler düzenleneceğini duyurdu. Meclis gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda CHP Grup Sözcüsü Erkan Erdoğan ve AK Parti Grup Sözcüsü Tahir Abuş da gündem dışı söz aldı. Mart ayı meclis toplantısının 2. birleşiminin ise 7 Mart Cuma günü saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı.