Beylikdüzü Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Beylikdüzü Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi başkanlığında gerçekleşti. Meclis toplantısında, İstanbul depremi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırı ve siyasi kayıplar gündemleri ele alındı.

Beylikdüzü Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nın 1. birleşimi, Belediye Meclis Salonu’nda Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerine geçilmeden önce yaptığı açılış konuşmasına şehitleri anarak başlayan Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, 03.05.2025 tarihinde hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i de rahmetle andı. Çebi konuşmasında “Kıymetli bir siyasi ve önemli bir devlet adamını kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı da sert sözlerle kınayan Çebi, “Bu alçak saldırıyı büyük bir şiddetle kınıyorum. Ana muhalefet liderine yapılan bu saldırı, nefret söylemlerinin ve anti demokratik uygulamaların bir sonucudur. Herkes şapkasını önüne koymalı ve bu durumdan utanç duymalıdır” şeklinde konuştu.

“Afet İşleri Müdürlüğümüz 24 saat esasına göre çalıştı”

Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi konuşmasının devamında, 23 Nisan’da Marmara Denizi’nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Beylikdüzü Belediyesi’nin hayata geçirdiği Afet Yönetim Modeli’nin detaylarını paylaştı. Çebi, “Seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın öncülük ettiği model kapsamında Belediyemiz; 40 bin kişilik çorba ve 1000’in üzerinde koli su dağıtımı yaptı. 10 bine yakın vatandaşımız barınma alanlarından faydalandı. Afet İşleri Müdürlüğümüz 24 saat esasına göre çalışarak 550 ihbara müdahale etti” dedi.

“Tüm emekçilerin bayramını kutluyorum”

Meclis toplantısında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün “insanca yaşam mücadelesinin simgesi” olduğunu belirten Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, belediye çalışanları ve tüm emekçilerin bayramını kutladı. Ayrıca, 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın 53. yılında anıldığına dikkat çeken Çebi, “Tam bağımsız Türkiye idealiyle mücadele eden bu vatanseverleri saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.

“Başkan Çalık’ın hukuksuz esareti son bulsun”

Toplantının devamında seçilmiş Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a yönelik hukuki sürece de değinen Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, “Sayın Başkanımızın yaşadığı haksız ve hukuka aykırı esaretin son bulması gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Umuyorum ki Haziran ayında meclisimizi yine Başkanımız yönetecek” diyerek temennilerini dile getirdi. Meclis gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda CHP Grup Sözcüsü Erkan Erdoğan ve AK Parti Grup Sözcüsü Tahir Abuş da gündem dışı söz aldı. Mayıs ayı meclis toplantısının 2. birleşiminin ise 8 Mayıs Perşembe günü saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı.

Haber3.com Haber Merkezi