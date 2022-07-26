Hayata geçirdiği çevre dostu projelerle adından sıkça söz ettiren Beylikdüzü Belediyesi “Sıfır Atık” belgesi almaya hak kazandı.

Daha temiz ve modern bir ilçe için yapılan çalışmalar kapsamında 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin kurulmasının yanı sıra 500’ün üzerinde atık kumbarası ile de atıklar toplanarak ekonomiye kazandırıldı. Sağlıklı ve modern bir Beylikdüzü için çalıştıklarını dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Çevre bilincinin oluşturulması ve geri dönüşümün öneminin anlaşılması amacıyla çalışmalarımız aralıksız sürecek” diye konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çevre ve insan sağlığının korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sistemini tamamlayarak, “Sıfır Atık” belgesi almaya hak kazandı. Çalışmalar kapsamında 2021 yılı ve 2022’nin ilk 6 ayında 2 bin706 ton ambalaj atığı, 402 ton atık cam, 145 ton bitkisel atık yağ, 4.71 ton elektronik atık, 97 ton madeni atık yağ, 3.2 ton atık pil, 1.96 ton atık ilaç ve 882 ton tekstil atığı toplayarak ekonomiye kazandırıldı.

“Sağlıklı bir çevre imkanı sağlıyoruz”

Sağlıklı ve modern bir Beylikdüzü için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Toplanan atıklar sayesinde hem sağlıklı bir çevre imkanı sağlıyoruz hem de atıkları ekonomiye kazandırıyoruz” dedi. Sıfır Atık yönetmeliği kapsamında yapılan çalışmalara da değinen Başkan Çalık, “Bu kapsamda Dereağzı Mahallesi’nde 6 bin 500 m2 alan üzerine mevzuatlara uygun 14 farklı atık türünün depolanabileceği 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi kurduk. Her mahallede en az bir adet olabilecek şekilde ve ulaşılabilir noktalarda konumlandırılmış 7 farklı atık türünün atılabileceği 14 Mobil Atık Getirme Merkezimiz mevcut. Bunun yanı sıra cadde ve sokaklara 200 geri dönüştürülebilir atık kumbarası, 200 tekstil kumbarası, 125 cam kumbarası ile 25 adet atık ilaç kumbarası yerleştirdik. Belediye hizmet binalarımız ile muhtarlıklarımızda da bitkisel atık yağ toplama noktaları oluşturduk.” ifadelerini kullandı.

“Beylikdüzü’nde hiçbir atık çöp değil”

Beylikdüzü’nde hiçbir atığın çöp olmadığı dile getirerek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlara da atık kutuları yerleştirildiğini belirten Başkan Çalık, “Belediyemiz ile irtibat kurulması durumunda 5 kilogram üzeri atık yağ ile elektronik atıkları kapıdan da alıyoruz. Kamu kurum ve kuruluşları, okullar başta olmak üzere apartman ve siteler, AVM, süpermarketler, sağlık merkezleri, işyerlerinden geri dönüştürülebilir atıklar hazırlanan takvim doğrultusunda lisanlı firmalarımız tarafından da toplanıyor. Çevre bilincinin oluşturulması ve geri dönüşümün öneminin anlaşılması amacıyla çalışmalarımız aralıksız sürecek” diye konuştu.