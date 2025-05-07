  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Beylikdüzü Belediyesi Voleybol Turnuvası başladı

Beylikdüzü Belediyesi Voleybol Turnuvası başladı

Beylikdüzü Belediyesi Voleybol Turnuvası başladı
Güncelleme:

Beylikdüzü Belediyesi, spor hizmetlerini kitlelere yaymak ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla ilçedeki amatör kulüpleri buluşturan bir voleybol turnuvası düzenliyor. Mayıs ayı boyunca sürecek olan turnuvaya vatandaşlar ilk günden yoğun bir ilgi gösterdiler.

Sağlıklı toplumların yetişebilmesi için spor alanları oluşturan, amatör kulüpleri ve sporcuları destekleyen Beylikdüzü Belediyesi, ilçedeki voleybol kulüplerinin alt yaş kategorilerini Beylikdüzü Belediyesi Voleybol Turnuvası’nda bir araya getirdi. İlk kez düzenlenen turnuvanın açılış maçında Avrupa Voleybol ile Bizimkent Spor’un küçük kız takımları karşılaştılar. 31 Mayıs’ta sona erecek turnuvada pazartesi günleri hariç her gün maç yapılacak ve tüm maçlar Beylikdüzü Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak.

İlçedeki 11 kulüp kozlarını paylaşıyor

Turnuvada Avrupa Voleybol Akademi SK, Bizimkent Spor Kulübü, Bizimkent Voleybol Spor Kulübü, Ulus Spor Akademi Spor Kulübü, Merve Dalbeler Spor Kulübü, Beylikdüzü Voleybol 2021 SK., Smaç Spor Kulübü, Beylikdüzü Beykent Spor Kulübü, Ernil Voleybol Spor Kulübü, Bizimkent İlkokulu Spor Kulübü ve Bilim Yaşam Spor Kulübü olmak üzere toplam 11 yerel kulüp, iki yaş kategorisinde ve ikişer gruplu dört ligde kozlarını paylaşıyor. Açılışta konuşan Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Emel Turan “Gazi Mustafa Kemal ülkemizi çocuklarımıza, gençlerimize emanet etti. Bugün burada pırıl pırıl gençlerimizi görüyorum ve hepsine başarılar diliyorum. Sevgili aileler, onlara bir gelecek hazırlıyorsunuz, sizlere de başarılar diliyorum” dedi.

“Elimizden gelenin en iyisini yaptık”

İstanbul şampiyonluğunu hedefleyen ve açılış maçının da galibi olan Bizimkent Spor’un kaptanı Beren Bayer ise duygu ve düşüncelerini şu sözlerle aktardı: “Heyecanlıydık. Takımımız yeni, birbirimize alışmaya çalışıyoruz. Kendimize güveniyoruz, rakiplerimizden korkmuyoruz. Hedefimiz gruptan çıkmak. Bugün de elimizden gelenin en iyisini yaptık. Antrenmanda öğrendiklerimizi gerçekleştirmeye çalıştık. Rakibimizi de iyi mücadele etti, onları da kutluyoruz. Beylikdüzü Belediyesi’ne de bize bu ortamı sağladığı için teşekkür ediyoruz.”

text-ad
Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İki kez kanseri yenmişti... Ünlü şarkıcıdan üzen haber geldi İki kez kanseri yenmişti... Ünlü şarkıcıdan üzen haber geldi Devlet Bahçeli'den 99 gün sonra bir ilk! Devlet Bahçeli'den 99 gün sonra bir ilk! İBB soruşturmasında bir tutuklama daha: Ünlü iş insanı tutuklandı! İBB soruşturmasında bir tutuklama daha: Ünlü iş insanı tutuklandı! Ümit Karan ''basit cinsel saldırıdan'' cezaevine girdi Ümit Karan ''basit cinsel saldırıdan'' cezaevine girdi Otoyolda ters yönde kafa kafaya cinayet gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var Otoyolda ters yönde kafa kafaya cinayet gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var Hava durumu değişti: Yaz geliyor derken yağmular geri geliyor! Hava durumu değişti: Yaz geliyor derken yağmular geri geliyor! İstanbul'da genç kadından eski sevgilisine kan donduran tuzak! İstanbul'da genç kadından eski sevgilisine kan donduran tuzak! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı hesapladı En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı hesapladı Uzmanı gram altın için hedef verdi: ''Bu fiyatın altına düşeceğini tahmin etmiyorum'' Uzmanı gram altın için hedef verdi: ''Bu fiyatın altına düşeceğini tahmin etmiyorum'' Bağırsak bakterilerini değiştirip tam 6 farklı kanser türüne yol açıyor! Bağırsak bakterilerini değiştirip tam 6 farklı kanser türüne yol açıyor!
Araç sahiplerine güzel haber: Beklenen indirim geldi; koşun depoları doldurun! Araç sahiplerine güzel haber: Beklenen indirim geldi; koşun depoları doldurun! Ünlü sunucudan olay iddia: ''Cumhurbaşkanımız işten attırmış beni'' Ünlü sunucudan olay iddia: ''Cumhurbaşkanımız işten attırmış beni'' Atatürk'e Çanakkale'de sunulan rapor yıllar sonra ortaya çıktı Atatürk'e Çanakkale'de sunulan rapor yıllar sonra ortaya çıktı Dolandırıcıların yeni tuzağı bu SMS oldu: Her an size de gelebilir! Dolandırıcıların yeni tuzağı bu SMS oldu: Her an size de gelebilir! Haberlerde gördüğü yanan araçtan etkilenen öğretmen ''Parkcim''i üretti... Haberlerde gördüğü yanan araçtan etkilenen öğretmen ''Parkcim''i üretti... Dünyanın 2 nükleer gücü birbirine girdi: Hindistan, Pakistan'ı füzelerle vurdu! Dünyanın 2 nükleer gücü birbirine girdi: Hindistan, Pakistan'ı füzelerle vurdu! AFAD Türkiye'nin güncellenmiş son deprem haritasını yayınladı AFAD Türkiye'nin güncellenmiş son deprem haritasını yayınladı Yandaş medyanın manşetinde Erdoğan hakkında olay iddia Yandaş medyanın manşetinde Erdoğan hakkında olay iddia İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık ''Cumhurbaşkanı'na hakaretten'' tutuklandı İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık ''Cumhurbaşkanı'na hakaretten'' tutuklandı Define avcılarının kaçak kazısı 2 bin yıllık tarihi gün yüzüne çıkardı Define avcılarının kaçak kazısı 2 bin yıllık tarihi gün yüzüne çıkardı