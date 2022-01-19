Beylikdüzü Belediyesi zorlu kış koşullarında da patili dostların yanında

İlçedeki hayvanların zorlu kış koşullarından daha az etkilenmesi adına kapsamlı bir çalışma başlatan Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 50’nin üzerinde noktada besleme yapıyor. Müdürlük ekipleri tarafından günlük olarak yaklaşık 2 buçuk ton pişmiş yemek ve kuru mamanın dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Patili dostların daima yanında olan Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları dolayısıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Soğuk kış günlerinde beslemeyi iki katına çıkaran müdürlük, Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile birlikte 50’nin üzerinde besleme odağında, günlük yaklaşık 2 buçuk ton pişmiş yemek ve kuru mamanın dağıtımını gerçekleştiriyor. Ekipler tarafından yürütülen besleme çalışmalarının yanı sıra arazi kontrolleri de yapılırken, ihtiyaç olan noktalarda veteriner hekimler gerekli destek ve uygulamaları da sağlıyor.

Beslemeler koordineli bir şekilde gerçekleşiyor

İlçe genelindeki besleme çalışmalarının yıl boyunca aksamadan ve koordineli bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, “Özellikle olumsuz hava koşullarının yaşandığı günlerde ek besleme programlarımız oluyor. Kar yağdığında yemeklerimiz ve kuru mamamızı hazır bulunduruyoruz ve bölgede dağıtıma çıkıyoruz. Hayvanların lokal olarak toplandığı alanlarda yapılan besleme çalışmalarının yanında özellikle konutlardan uzak yerlerde yaşayan sokak hayvanlarının beslenmesi de bizim için çok önemli. Hem Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’mizde bulunan hem de sokaklardaki can dostlarımız için besleme çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz. ” ifadelerini kullandı.