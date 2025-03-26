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Beylikdüzü Belediyesi'nde Başkanvekil belli oldu

Beylikdüzü Belediyesi'nde Başkanvekil belli oldu
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Beylikdüzü Başkanvekili Önder Serkan Çebi oldu. Tutuklanan Mehmet Murat Çalık yerine 24 oyla seçildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör suçlamasıyla başlatılan soruşturmalar kapsamında 19 Mart tarihinde evinde gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık 23 Mart'ta çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Çalık'ın tutuklanmasının ardından Beylikdüzü Belediyesi Meclisi bugün yeni başkanvekilini seçmek için toplandı ve Önder Serkan Çebi 24 oyla tutuklanan Murat Çalık'ın yerine Beylikdüzü Başkanvekili seçildi.

AK Parti, CHP'nin adayı olan ve Beylikdüzü Belediye Başkanvekili seçilen Önder Serkan Çebi'nin karşısına aday olarak Özlem Bilgiş’i çıkarmıştı.

Önder Serkan Çebi kimdir ?

Önder Serkan Çebi, 1988 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Beykent Koleji, liseyi Bahçeşehir Atatürk Lisesi’nde tamamladı.

Çebi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 2013 yılında İstanbul Barosu’na kayıt olarak avukatlık ruhsatı aldı.

Çocukluğundan bugüne kadar yaşadığı Beylikdüzü’nde bulunan aile ofisinde avukatlık mesleğini icra etmeye devam eden Çebi, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde yaşamaktadır.

Çalık'tan tutuklama açıklaması

Tutuklamanın ardından Başkan Çalık sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün tutuklanan biz değil, mutlak egemenliğin hakimi bu milletin iradesidir. Ne ailemin, ne partimin, ne yol arkadaşlarımın, ne de Beylikdüzü’ndeki tek bir komşumuzun başını öne eğecek bir sürecin içerisinde yer almadım. Ne yaptıysak bu ülkenin çocuklarının daha eşit, daha adil büyümesi için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyet’i geleceğe taşımak için yaptık. İçiniz rahat olsun. Başımız dik, alnımız ak. Milletimiz büyüktür” ifadelerini kullanmıştı.

 

 

Etiketler Önder Serkan Çebi beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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