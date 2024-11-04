Beylikdüzü Belediyesi'nde kasım ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Beylikdüzü Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı’nın 1.birleşimi gerçekleşti. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık mecliste yaptığı konuşmada, hem ilçede yapılan çalışmalara hem de ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beylikdüzü Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı’nın 1.birleşimi, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Konuşmasına Ekim ayında şehit olan polis ve askerleri rahmetle anarak başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, önemli gün ve haftalara da değindi. Meclis toplantısında Belediye’nin ekim ayı içerisinde yaptığı hizmetleri kamuoyuyla paylaşan Başkan Çalık, ülke gündemine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Ankara’daki TUSAŞ merkezine gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenleri mecliste bir kez daha anan Çalık, “Bu menfur saldırı milletçe hepimizi derinden yaralamıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kaybettiğimiz her bir insanımızın yarım kalan hikâyesi yüreğimizi burkuyor ve güvenlik tedbirlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha acı bir şekilde bize hatırlatıyor” şeklinde konuştu.

Çalık: Cumhuriyet’i yaşatmakla sorumluyuz

Meclis konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 86. yıldönümünde anan Çalık, “Biz Ata’mızı yılın bir günü değil, her gün her an kalbimizde ve aklımızda yaşatan bir milletiz. Özgürlük, bağımsızlık ve aydınlık bir geleceğe ömrünü adayan Atatürk’ün düşünceleri ve idealleri, bugün her zamankinden daha fazla rehberimiz olmalıdır. İçinde bulunduğumuz zorlu dönemde, onun azmi, cesareti ve kararlılığı, yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bizler, onun bu hatırasını anmakla kalmayıp bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’i yaşatmakla da sorumluyuz. Bugün, burada, Atatürk’ün gösterdiği hedefe azim ve kararlılıkla yürüyeceğimize, bir an olsun umutsuzluğa kapılmadan onun aydınlık yolunda ilerleyeceğimize bir kez daha söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çalık’tan Esenyurt’a atanan kayyıma tepki

Konuşmasında Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in tutuklanması ve belediyeye kayyım atanmasının demokrasi ve yargı sistemine uygun olmadığına dikkat çeken Çalık, “Bu durum, vatandaşlarımızın sandıkta verdiği oyu hiçe saymak, demokrasiyi alenen askıya almaktır. Bugün halkın oylarıyla seçilen bir belediye başkanı yaka parça görevden alınarak yerine kayyım atanıyorsa, bu durum yalnızca Esenyurt ’un değil tüm Türkiye’nin sorunudur. Esas olan halk iradesidir. 6 ay önce seçilmesine müsaade eden sistemin bugün yaptığı, CHP’ye karşı itibar suikastıdır. Unvanı, görevi ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşları adalet karşısında eşittir. Orada bir suç varsa, elbette bağımsız yargı gereğini yapmalıdır. Yargı bağımsız hareket etmiyorsa işte bu güzel vatanımız için en büyük tehlikedir. Bu durum kabul edilemez. Şunu unutmayalım, bugün yaşanan bu olay, yalnızca Esenyurt halkının değil, tüm Türkiye’de demokrasiyi savunan her bireyin davasıdır. Bu yöntemi bir yol yapanlar hedeflerini büyütmeyi akıllarına dahi getirmesinler” şeklinde konuştu.

Çalık: Milletimiz bir ve bütündür

Başkan Çalık konuşmasını, “Bizim milli hassasiyetlerimizi görmek isteyen varsa arkamdaki bayrağa baksın. Ben ağzımdan çıkan her kelimeyi bu bayrağın önünde, başı dimdik söyleyen bir belediye başkanıyım. Bu bayrağın rengini veren kırmızıda; Türk’ün, Çerkez’in, Gürcü’nün, Zaza’nın, Kürt’ün, Laz’ın; kendini bu vatanın asli unsuru görerek yaşayanların ve canını bu vatan için verenlerin kanı var. Terörle Kürt kardeşlerimizi artık birbirinden ayıracak politikalar üretmeli ve Kürt kardeşlerimizin bir oy deposu olduğu algısından vazgeçmeliyiz. Milletimiz bir ve bütündür. Bu bütünlüğe bozacak adımları atan kim varsa, asıl o, memlekete en büyük ihaneti etmiş olur. Bu meseleyi devlet çizgisinden çıkarıp günlük siyaset çizgisinde ele almaya başlarsanız, emin olun altında kalırsınız” ifadeleriyle noktaladı.

Meclis toplantısının ikinci birleşiminin 7 Kasım Perşembe günü saat 10.00’da yapılmasına karar verildi.