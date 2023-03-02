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Beylikdüzü Belediyesi'nden depremzede öğrencilere YKS ve LGS desteği

Beylikdüzü Belediyesi'nden depremzede öğrencilere YKS ve LGS desteği
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Beylikdüzü Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği afet bölgelerinden ilçeye gelen öğrenciler için ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kurslarında eğitim desteği veriyor. Beylikdüzü’nde kurslarda ayrıca test kitaplarının tamamı da Belediye tarafından temin ediliyor.

Beylikdüzü Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği afet bölgelerinden ilçeye gelen öğrencilere eğitim desteği veriyor. Eğitimlerine ara vermek zorunda kalan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan depremzede öğrenciler, Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren KÜLTÜR-SEM tarafından düzenlenen kurslardan ücretsiz olarak faydalanabiliyor. 

 Kurslar Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde

 Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen kurslar hafta içi mezun gruplarına, hafta sonu ise 8 ve 12.sınıf öğrencilerine yönelik olarak yapılıyor. Test kitaplarının tamamı Belediye tarafından temin edilen kursların yanı sıra öğrencilere etüt programlarına katılma imkânı da sunuluyor. Yürütülen çalışmalarla öğretmenlerinden ve sınıf arkadaşlarından ayrı kalan öğrencilerin moral ve motivasyonlarının da yükseltilmesi hedefleniyor.

Etiketler Beylikdüzü Beylikdüzü Belediyesi Mehmet Murat Çalık
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