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Beylikdüzü Belediyesi’nden dijital okuryazarlık eğitimi

Beylikdüzü Belediyesi’nden dijital okuryazarlık eğitimi
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Beylikdüzü’nde yaş almış bireylerin dijital dünyada daha bilinçli ve güvenli bir şekilde yer alabilmesi amacıyla dijital ve finansal okuryazarlık eğitimi düzenliyor.

Beylikdüzü Belediyesi, yaş almış bireylerin dijital dünyada daha bilinçli ve güvenli hareket edebilmeleri için dijital ve finansal okuryazarlık eğitimi düzenliyor. Gerçekleşen eğitimlerde, güvenli internet kullanımı, dolandırıcılıktan korunma ve çevrimiçi işlemler konusunda bilgilendirme yapılıyor. Eğitimlerde, yaş almış bireylerin internette daha güvenli vakit geçirebilmeleri için alınması gereken önlemler üzerinde duruluyor. Katılımcılara, şifre yönetimi, kişisel verilerin korunması ve dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkat edilmesi gereken noktalar detaylı bir şekilde aktarılırken, sosyal medya kullanımı konusunda da bilinçlendirme yapılarak sahte hesaplar ve dolandırıcılık tuzaklarına karşı nasıl korunabilecekleri anlatılıyor.

E-Devlet ve E-Nabız kullanımı uygulamalı olarak anlatılıyor

Beylikdüzü Gürpınar Engelsiz Yaşam Merkezi’nde ilki gerçekleşen eğitim programında, e-Devlet ve e-Nabız gibi yaygın kullanılan uygulamaların pratik kullanımına yönelik bilgiler de uygulamalı olarak aktarıldı. Yaş almış bireylere, bu platformlar üzerinden nasıl işlem yapabilecekleri adım adım gösterildi. Özellikle hastane randevusu alma, SGK hizmet dökümü sorgulama, fatura ödeme gibi günlük hayatta sık kullanılan işlemler konusunda bilgilendirme yapıldı. Bir sonraki eğitimlerin duyurularının belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden yapılacağını belirten yetkililer isteyen vatandaşların ücretsiz olan bu eğitimlere katılabileceğini dile getirdi.

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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