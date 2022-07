Beylikdüzü Belediyesi'nden LGS tercih döneminde öğrencilere destek

Beylikdüzü Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecine giren öğrencilerin heyecanına ortak oluyor. Belediye tarafından 4-7 Temmuz ile 13- 20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen ‘LGS Tercih Günleri’ kapsamında öğrencilere, en doğru tercihi yapabilmeleri için ücretsiz danışmanlık desteği veriliyor.

Türkiye’de 1 milyon 236 bin öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başladı. Bu süreçte öğrencileri yalnız bırakmayan Beylikdüzü Belediyesi, 4-7 Temmuz ile 13-20 Temmuz tarihleri arasında ‘LGS Tercih Günleri’ ile gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Uzman eğitmenler, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi ile Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'nde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında öğrencilere, aldıkları puan ve ilgi alanları doğrultusunda en doğru tercihi yapabilmeleri için gerekli desteği sağlıyor.

Çalık: Tüm öğrencilerimize başarı dolu bir gelecek diliyorum

Gençlerin her zaman yanında olduklarını dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak sınava hazırlık sürecinde de gençlerimize elimizden gelen tüm desteği sağlamaya gayret ettik. Kültür merkezlerimiz ve kütüphanelerimiz her gün onlarca öğrenciye ev sahipliği yaptı. Her birinin ne kadar emek verdiğine bizzat şahit oldum. Ümit ediyorum ki, buradan aldıkları danışmanlık desteğiyle hayallerindeki okullara yerleşecekler. Tüm öğrencilerimize başarı dolu bir gelecek diliyorum” ifadelerini kullandı.