Beylikdüzü Belediyesi’nden sağlıkta mobil hizmet

Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Gezici Hizmet Otobüsleri’nde biri olan Mobil Sağlık Aracı, son bir yılda yaklaşık 2 bin 300 kişiye ulaştı. Vatandaşların sağlık hizmetlerine kolayca erişebilmesi için yola çıkan ve şimdiye kadar 55 ayrı lokasyonda bulunan araç, yeni rotalarıyla vatandaşa hizmet götürmeye devam edecek.

Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Gezici Hizmet Otobüsleri’nden biri olan Mobil Sağlık Aracı, sağlık hizmetlerine çeşitli nedenlerle erişemeyen vatandaşlara hizmet götürmeye devam ediyor. 2021 yılı Temmuz ayında faaliyete başlayan araç, bir yılda 55 ayrı noktada yaklaşık 2 bin 300 kişiye ulaştı. Hizmet otobüsünde hemşirelik hizmetlerinin yanı sıra ağız ve diş sağlığı, beslenme ve diyet, fizik tedavi gibi konularda ön bilgilendirmeler yapılıyor. Sağlık aracında ayrıca koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında göz tarama ve işitme testleri de gerçekleştiriliyor. Mobil Sağlık Aracı içerisinde gerçekleştirilemeyen işlemler ise gerekli yönlendirmeler ve vatandaşlardan alınan talepler doğrultusunda Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde yerine getiriliyor. Aynı zamanda ilçedeki özel sağlık kuruluşları ile yapılan anlaşmalar sonucunda vatandaşların farklı tür ve nitelikteki sağlık ihtiyaçlarına da çözümler üretiliyor.

Mobil Sağlık Aracı yeni rotalarıyla hizmete devam edecek

Mobil Sağlık Aracı’nın yeni lokasyonları pazar alanları, meydanlar ve muhtarlık binaları gibi yoğun olarak kullanılan alanlara yakın noktalardan seçiliyor. Böylelikle vatandaşlar hizmete kolayca erişim sağlayabiliyor. Belirlenen tarihler doğrultusunda Beylikdüzü’nün tüm mahallerini gezen otobüsün sonraki lokasyon ve saat bilgileri ise Beylikdüzü Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından duyuruluyor. Mobil Sağlık Aracı ile ilgili detaylı bilgi almak için belediyenin 444 09 39 numaralı çağrı merkezinden iletişime geçilebilir.