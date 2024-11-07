Beylikdüzü Belediyesi'nin ''Beslenme Saati'' uygulaması Ataşehir'e de ilham oldu

Beylikdüzü Belediyesi’nin başlattığı ve tüm Türkiye’ye örnek olan ''Beslenme Saati'' uygulaması İstanbul ilçe belediyelerine de ilham olmaya devam ediyor. Son olarak Ataşehir Belediyesi’nin başlattığı projenin lansmanında konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ''Çocuklarımızın yoksunluk duygusuyla büyümesini istemiyoruz. Beslenme Saati, bu niyetle başlatılmış bir sosyal adalet projesi'' dedi.

Beylikdüzü Belediyesi’nin ilkokul çağındaki ihtiyaç sahibi her çocuğun bir öğün sağlıklı gıdaya ücretsiz erişebilmesini sağlamak için 2022 yılında başlattığı “Beslenme Saati” uygulaması hızla yayılmaya devam ediyor. Tüm Türkiye’ye örnek olan uygulama bu kez de Ataşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Projenin tanıtım toplantısı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in katılımıyla Ataşehir Belediyesi Aşevi’nde gerçekleşti. Toplantıda projenin detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Çalık: Çocuklarımızın yoksunluk duygusuyla büyümesini istemiyoruz

Projenin örnek teşkil etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, “Bir yerel yönetici; çocukların, gençlerin ve kadınların daha huzurlu ortamlarda yaşayabilmesi için çalışır. Dolayısıyla böyle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz ciddi bir yoksulluk ve yoksunluğun yaşandığı bir dönemden geçiyor. Çocuklarımızın yoksunluk duygusuyla büyümesini istemiyoruz. Beslenme Saati, bu niyetle başlatılmış bir sosyal adalet projesi. Ataşehir Belediyesi tarafından benzer bir projenin hayata geçirilmiş olmasından dolayı mutluyuz. Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel’e teşekkür ediyorum” dedi.

Adıgüzel: ‘Beslenme Saati’ Türkiye’nin dört bir yanına ilham oluyor

İlkokul çağındaki yaklaşık bin 500 öğrenciye sağlıklı beslenmeleri için haftanın beş günü beslenme paketlerini ulaştırdıklarını ifade eden Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ise “Hiçbir annemiz, çocuğunu okula gönderirken beslenmesine ne koyacağı konusunda düşünmek zorunda kalmayacak. Pazar pahalılığı ve marketlerdeki fiyat artışları ortada. Bu zorlu ortamda, asgari düzeyde beslenme imkanı bulamayan milyonlarca vatandaşımız var. İstatistiklere göre, her üç çocuktan biri maalesef okula aç gidiyor ve beş öğrenciden biri o gün yemek yemiyor” dedi. Beylikdüzü Belediyesi’nin başlattığı “Beslenme Saati” uygulamasının önemine de dikkat çeken Adıgüzel, “Beylikdüzü Belediye Başkanımız Murat Çalık’ın hayata geçirdiği projeleri gururla takip ediyor ve ilham alıyorum. Projemizi tanıtırken, projenin asıl sahibine de teşekkür etmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Türkiye’nin dört bir yanında 413 Cumhuriyet Halk Partili belediyeye ilham oluyor” ifadelerini kullandı.