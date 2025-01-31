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Beylikdüzü Belediyesi’nin ''Hoş Geldin Bebek'' ziyaretleri sürüyor

Beylikdüzü Belediyesi’nin ''Hoş Geldin Bebek'' ziyaretleri sürüyor
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Beylikdüzü Belediyesi’nin 10 yıldır sürdürdüğü ''Hoş Geldin Bebek'' ziyaretleri devam ediyor. Ailelere, bebeklerin belirli ihtiyaçlarını karşılayan birer setin hediye edildiği bu uygulamadan yalnızca ihtiyaç sahipleri değil, isteyen her aile faydalanabiliyor.

Beylikdüzü Belediyesi, bebek bekleyen ya da yeni bebek sahibi olmuş çiftlere, bebeklerinin belirli ihtiyaçlarını içeren bir hediye paketi ulaştırıyor. Beylikdüzü Belediyesi’nin 2015’ten bu yana sürdürdüğü hizmette, kapısı çalınan vatandaşlara faydalanabilecekleri hizmetler hakkında bilgiler veriliyor ve içinde biberon, termal kılıf, ateş ölçer, çorap, zıbın takımı vb. malzemelerin bulunduğu birer set hediye ediliyor.

10 yılda 5 bin 516 paket teslim edildi

Uygulama kapsamında bugüne kadar 5 bin 516 eve “Hoş Geldin Bebek” ziyareti yapıldı. Çocuğun altıncı aya kadar giyebileceği giysilerin de hediye edildiği paket, gebeliğinin 36. haftasını tamamlamış ya da en fazla iki ay önce doğum yapmış annelere “maddi durumuna bakılmaksızın” verildi. Hizmetten faydalanmak isteyen ebeveynlerin, bağlı bulundukları mahalle muhtarına başvurması yetiyor. Ayrıca Beylikdüzü Belediyesi’nin sosyal medya hesapları ya da 444 09 39 numaralı çağrı merkezi üzerinden de talepte bulunmak mümkün.

Beylikdüzü Belediyesi’nin 10 yıldır sürdürdüğü ''Hoş Geldin Bebek'' ziyaretleri devam ediyor. Ailelere, bebeklerin belirli ihtiyaçlarını karşılayan birer setin hediye edildiği bu uygulamadan yalnızca ihtiyaç sahipleri değil, isteyen her aile faydalanabiliyor.

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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