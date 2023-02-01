  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Beylikdüzü Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri Şubat ayında da dopdolu

Beylikdüzü Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri Şubat ayında da dopdolu

Beylikdüzü Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri Şubat ayında da dopdolu
Güncelleme:

Beylikdüzü Belediyesi kültür sanat etkinliklerine şubat ayında da devam ediyor. Sanatseverlerin buluşma noktası olan Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, tiyatrodan konsere, sergiden yarıyıl şenliklerine kadar birçok etkinliğe ev sahibi yapacak.

Beylikdüzü’nde kültür sanat etkinlikleri şubat ayında da hız kesmeden devam ediyor. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) Beylikdüzü Sahnesi’nde, tiyatronun usta isimleri sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Beylikdüzü Belediye Tiyatroları tarafından ücretsiz olarak sahnelenecek Bayağı Komik, Hastalık Hastası oyunlarının yanı sıra Ağaçlar Ayakta Ölür, Erkek Aklı Oksimoron, 1984 Büyük Gözaltı, Sır, İmparator, Boşlukta Kal Öyle Çok Güzelsin, Plastik Aşıklar, Duvar, İki Bekar, Ödenmeyecek Ödemiyoruz, Ermişler ya da Günahkarlar, Son Ada, Şen Makas, Duvar, Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım, Şahları da Vururlar isimli tiyatro oyunları Beylikdüzü Sahnesi’nde izleyicileriyle buluşacak.

Yarıyıl etkinlikleri devam ediyor

 Belediye tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerinde minik izleyiciler de unutulmadı. Beylikdüzü Belediyesi Tiyatrosu’nun ücretsiz çocuk oyunları Prenses Arwen ve Temiz Dünya’nın yanı sıra 80 Günde Dünya Turu, 3 Büyük Masal Müzikali, Mızıkacılar Bremen’de, Niloya ve Renkli Balıklar Müzikali, Dip Deniz Kasabası, Kahvaltı Zamanı, Taş Devri, Mila ve Müziğin Dahi Bestecileri, Pamuk Dede Masalı da Beylikdüzü Sahnesi’nde olacak. Öte yandan Beylikdüzü Belediyesi’nin 5 ayrı merkezde ücretsiz olarak düzenlediği yarıyıl etkinlikleri de 5 Şubat tarihine kadar devam edecek.

 BAKSM’de konser ve sergiler

2023 yılı şubat ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenecek konserlerde ise 22 Şubat Çarşamba günü şef Ensar Tunç yönetiminde Beylikdüzü Yıldızlar Musiki Topluluğu, 23 Şubat Perşembe günü şef Hakan Kabil Demir yönetiminde Kültürsem Akademi Piyano Akademisi Resitali, 26 Şubat Pazar günü ise Beylikdüzü Halk Müziği Topluluğu tarafından “Beylikdüzü’ne Merhaba” konseri düzenlenecek.

Nazlı Toaç’ın Tuvalimdeki Renkler resim sergisi 12 Şubat’a kadar Maria Roza ile Yağızhan Çalışkan’ın Natura sergisi ise 28 Şubat’a kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

BAKSM’de düzenlenecek kültür sanat etkinliklerine katılmak isteyen vatandaşlar, Beylikdüzü Belediyesi’nin kurumsal web sitesi olan www.beylikduzu.istanbul adresindeki etkinlik takvimi üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilirler.

Etiketler Beylikdüzü Beylikdüzü Belediyesi Mehmet Murat Çalık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sinan Ateş'in dayısından olay sözler: ''Sözler tutulmazsa dostlarımız konuşacak''
Survivor Berna Keklikler küvette poz verdi
Depoları doldurmayın; indirim geliyor!
Dünyanın en popüler fotoğraf şehirleri listesine bir ilimiz de girdi
ABD'de lüks içinde yaşayan Türk modelin evine FBI baskını!
Bir ülke daha İstanbul'daki konsolosluğunu kapattı
Eski ABB Başkanı Tuna: Melih Gökçek'i Allah'a havale ediyorum
Hadise'den derin dekolte! Ayna karşısına poz verdi
İstanbul'da özel okulda iğrenç olay: Kadın öğretmen öğrencilere cinsel istismar!
İrem Derici aradığı aşkı buldu! Yeni sevgilisi eski Survivor yarışmacısı çıktı