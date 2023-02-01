Beylikdüzü Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri Şubat ayında da dopdolu

Beylikdüzü Belediyesi kültür sanat etkinliklerine şubat ayında da devam ediyor. Sanatseverlerin buluşma noktası olan Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, tiyatrodan konsere, sergiden yarıyıl şenliklerine kadar birçok etkinliğe ev sahibi yapacak.

Beylikdüzü’nde kültür sanat etkinlikleri şubat ayında da hız kesmeden devam ediyor. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) Beylikdüzü Sahnesi’nde, tiyatronun usta isimleri sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Beylikdüzü Belediye Tiyatroları tarafından ücretsiz olarak sahnelenecek Bayağı Komik, Hastalık Hastası oyunlarının yanı sıra Ağaçlar Ayakta Ölür, Erkek Aklı Oksimoron, 1984 Büyük Gözaltı, Sır, İmparator, Boşlukta Kal Öyle Çok Güzelsin, Plastik Aşıklar, Duvar, İki Bekar, Ödenmeyecek Ödemiyoruz, Ermişler ya da Günahkarlar, Son Ada, Şen Makas, Duvar, Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım, Şahları da Vururlar isimli tiyatro oyunları Beylikdüzü Sahnesi’nde izleyicileriyle buluşacak.

Yarıyıl etkinlikleri devam ediyor

Belediye tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerinde minik izleyiciler de unutulmadı. Beylikdüzü Belediyesi Tiyatrosu’nun ücretsiz çocuk oyunları Prenses Arwen ve Temiz Dünya’nın yanı sıra 80 Günde Dünya Turu, 3 Büyük Masal Müzikali, Mızıkacılar Bremen’de, Niloya ve Renkli Balıklar Müzikali, Dip Deniz Kasabası, Kahvaltı Zamanı, Taş Devri, Mila ve Müziğin Dahi Bestecileri, Pamuk Dede Masalı da Beylikdüzü Sahnesi’nde olacak. Öte yandan Beylikdüzü Belediyesi’nin 5 ayrı merkezde ücretsiz olarak düzenlediği yarıyıl etkinlikleri de 5 Şubat tarihine kadar devam edecek.

BAKSM’de konser ve sergiler

2023 yılı şubat ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenecek konserlerde ise 22 Şubat Çarşamba günü şef Ensar Tunç yönetiminde Beylikdüzü Yıldızlar Musiki Topluluğu, 23 Şubat Perşembe günü şef Hakan Kabil Demir yönetiminde Kültürsem Akademi Piyano Akademisi Resitali, 26 Şubat Pazar günü ise Beylikdüzü Halk Müziği Topluluğu tarafından “Beylikdüzü’ne Merhaba” konseri düzenlenecek.

Nazlı Toaç’ın Tuvalimdeki Renkler resim sergisi 12 Şubat’a kadar Maria Roza ile Yağızhan Çalışkan’ın Natura sergisi ise 28 Şubat’a kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

BAKSM’de düzenlenecek kültür sanat etkinliklerine katılmak isteyen vatandaşlar, Beylikdüzü Belediyesi’nin kurumsal web sitesi olan www.beylikduzu.istanbul adresindeki etkinlik takvimi üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilirler.